El pronóstico del tiempo será variado este fin de semana en Mendoza. Así, mientras el viernes y sábado habrá efectos de viento Norte y Zonda en precordillera, con máximas que llegarán a 17°C, el domingo el panorama cambia. La máxima de apenas 13°C, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur.
Pronóstico del tiempo: sábado con Zonda en precordillera y un festejo del Día del Padre muy frío
El sábado la máxima será de 17°C por el efecto del Zonda en la montaña. El domingo la máxima bajará a 13°C y el festejo del Día del Padre será invernal
Aunque no se pronostican lluvias para el Gran Mendoza, el pronóstico del tiempo indica que lo mejor es organizar los festejos del Día del Padre puertas adentro más que apostar por un asado al aire libre.
El sábado pronostican Zonda en precordillera
De acuerdo con el pronóstico de Contingencias Climáticas, el viernes se presentará con poca nubosidad, vientos del sector norte y una temperatura máxima de 15°C, con una mínima de 6°C.
El sábado llegará el ascenso de temperatura más marcado del fin de semana. La máxima alcanzará los 17°C y el cielo estará parcialmente nublado. Además, se espera que llegue el viento Zonda a precordillera, un fenómeno que suele elevar la temperatura y reducir la humedad ambiente.
La llegada del invierno marcará el festejo del Día del Padre
El domingo 21 de junio, la llegada del invierno se hará sentir. El ingreso de vientos leves del sector sur provocará un descenso de la temperatura.
Para el Día del Padre el pronóstico del tiempo indica una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, convirtiéndolo en el día más frío del fin de semana. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el ambiente será muy frío durante toda la jornada.