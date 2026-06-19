Pronóstico del tiempo: sábado con Zonda en precordillera y un festejo del Día del Padre muy frío

El sábado llegará el ascenso de temperatura más marcado del fin de semana. La máxima alcanzará los 17°C y el cielo estará parcialmente nublado. Además, se espera que llegue el viento Zonda a precordillera, un fenómeno que suele elevar la temperatura y reducir la humedad ambiente.

La llegada del invierno marcará el festejo del Día del Padre

El domingo 21 de junio, la llegada del invierno se hará sentir. El ingreso de vientos leves del sector sur provocará un descenso de la temperatura.

Para el Día del Padre el pronóstico del tiempo indica una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, convirtiéndolo en el día más frío del fin de semana. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el ambiente será muy frío durante toda la jornada.