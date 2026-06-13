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Clima en Mendoza

Pronóstico del tiempo: el frío será protagonista este fin de semana largo en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado nublado y con lluvias aisladas. El domingo y el lunes se despejará, aunque habrá mínimas muy bajas

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El pronóstico del tiempo anticipa un sábado en Mendoza para salir muy abrigados. El domingo se eleva un poco la temperatura, pero las mínimas serán casi bajo cero. 

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado en Mendoza para salir muy abrigados. El domingo se eleva un poco la temperatura, pero las mínimas serán casi bajo cero. 

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El pronóstico del tiempo que emitieron los portales climáticos del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Contingencias Climáticas de la provincia, coinciden en que el sábado será la jornada más fría del fin de semana largo. El cielo se mostrará mayormente nublado, con viento del sur y temperaturas máximas que oscilarán entre los 9°C y los 12°C.

A partir del domingo se espera una mejora gradual de las condiciones, con mayor presencia de sol y poco cambio en las temperaturas máximas. Sin embargo, las mínimas seguirán siendo muy bajas y podrían acercarse a los 0°C durante las primeras horas del lunes.

El sábado será el día más frío del fin de semana largo

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Si todavía no lo había hecho, este fin de semana es el momento de sacar todos los abrigos del placar.

Si todavía no lo había hecho, este fin de semana es el momento de sacar todos los abrigos del placar.

Los tres servicios meteorológicos anticipan un sábado muy nublado y frío en el Gran Mendoza. El ingreso de aire del sur provocará un descenso de la temperatura y mantendrá las máximas en valores bajos.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored prevén temperaturas cercanas a los 9°C durante la tarde, Contingencias Climáticas estima una máxima de 12°C. En todos los casos, las condiciones serán similares: cielo cubierto, poco sol y una sensación térmica que podría resultar aún más baja por efecto del viento.

Domingo y lunes con sol, pero madrugadas heladas

El domingo se presentará con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las máximas seguirán rondando los 12°C, aunque el viento perderá intensidad y las condiciones serán más estables.

La principal característica aparecerá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Con el ingreso de aire frío y el despeje del cielo, la temperatura descenderá con fuerza durante las primeras horas del día.

El lunes se espera una jornada más soleada y con una leve recuperación de las temperaturas diurnas, que podrían alcanzar entre 13°C y 14°C. Sin embargo, el amanecer será muy frío.

Tanto Meteored como el Servicio Meteorológico Nacional pronostican mínimas cercanas a 1°C, mientras que Contingencias Climáticas prevé valores algo superiores. De todos modos, las condiciones favorecen temperaturas muy bajas en zonas abiertas y sectores periféricos del Gran Mendoza, donde no se descartan registros cercanos a 0°C e incluso heladas aisladas.

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