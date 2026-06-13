El pronóstico del tiempo que emitieron los portales climáticos del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Contingencias Climáticas de la provincia, coinciden en que el sábado será la jornada más fría del fin de semana largo. El cielo se mostrará mayormente nublado, con viento del sur y temperaturas máximas que oscilarán entre los 9°C y los 12°C.
Pronóstico del tiempo: el frío será protagonista este fin de semana largo en Mendoza
El pronóstico del tiempo anticipa un sábado nublado y con lluvias aisladas. El domingo y el lunes se despejará, aunque habrá mínimas muy bajas
A partir del domingo se espera una mejora gradual de las condiciones, con mayor presencia de sol y poco cambio en las temperaturas máximas. Sin embargo, las mínimas seguirán siendo muy bajas y podrían acercarse a los 0°C durante las primeras horas del lunes.
El sábado será el día más frío del fin de semana largo
Los tres servicios meteorológicos anticipan un sábado muy nublado y frío en el Gran Mendoza. El ingreso de aire del sur provocará un descenso de la temperatura y mantendrá las máximas en valores bajos.
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored prevén temperaturas cercanas a los 9°C durante la tarde, Contingencias Climáticas estima una máxima de 12°C. En todos los casos, las condiciones serán similares: cielo cubierto, poco sol y una sensación térmica que podría resultar aún más baja por efecto del viento.
Domingo y lunes con sol, pero madrugadas heladas
El domingo se presentará con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las máximas seguirán rondando los 12°C, aunque el viento perderá intensidad y las condiciones serán más estables.
La principal característica aparecerá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Con el ingreso de aire frío y el despeje del cielo, la temperatura descenderá con fuerza durante las primeras horas del día.
El lunes se espera una jornada más soleada y con una leve recuperación de las temperaturas diurnas, que podrían alcanzar entre 13°C y 14°C. Sin embargo, el amanecer será muy frío.
Tanto Meteored como el Servicio Meteorológico Nacional pronostican mínimas cercanas a 1°C, mientras que Contingencias Climáticas prevé valores algo superiores. De todos modos, las condiciones favorecen temperaturas muy bajas en zonas abiertas y sectores periféricos del Gran Mendoza, donde no se descartan registros cercanos a 0°C e incluso heladas aisladas.