Pronóstico del tiempo: el frío será protagonista este fin de semana largo en Mendoza

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored prevén temperaturas cercanas a los 9°C durante la tarde, Contingencias Climáticas estima una máxima de 12°C. En todos los casos, las condiciones serán similares: cielo cubierto, poco sol y una sensación térmica que podría resultar aún más baja por efecto del viento.

Domingo y lunes con sol, pero madrugadas heladas

El domingo se presentará con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las máximas seguirán rondando los 12°C, aunque el viento perderá intensidad y las condiciones serán más estables.

La principal característica aparecerá entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Con el ingreso de aire frío y el despeje del cielo, la temperatura descenderá con fuerza durante las primeras horas del día.

El lunes se espera una jornada más soleada y con una leve recuperación de las temperaturas diurnas, que podrían alcanzar entre 13°C y 14°C. Sin embargo, el amanecer será muy frío.

Tanto Meteored como el Servicio Meteorológico Nacional pronostican mínimas cercanas a 1°C, mientras que Contingencias Climáticas prevé valores algo superiores. De todos modos, las condiciones favorecen temperaturas muy bajas en zonas abiertas y sectores periféricos del Gran Mendoza, donde no se descartan registros cercanos a 0°C e incluso heladas aisladas.