Soltaron 12.000 cangrejos en el océano para crear una industria millonaria y 65 años después cambiaron un ecosistema entero

En un principio, el experimento pareció un fracaso. Durante las décadas de 1970 y 1980 apenas se registraban ejemplares en el mar de Barents, lo que llevó a pensar que la introducción no había funcionado. Sin embargo, los cangrejos simplemente se estaban adaptando y reproduciendo en el fondo del océano.

Trasladaron 12.000 cangrejos en el Ártico para crear un negocio: hoy dominan el mar de Barents

Una vez que alcanzaron una población suficiente, estos animales comenzaron a expandirse rápidamente. Capaces de desplazarse hasta 10 kilómetros por día y, al no tener depredadores naturales en el mar de Barents, el cangrejo real rojo (Paralithodes camtschaticus) colonizó de forma masiva la región e incluso llegó a las costas del mar cerca de Noruega.

Estos animales pueden alcanzar hasta 1,8 metros de envergadura con las patas extendidas y se alimentan de prácticamente cualquier organismo que encuentran en el fondo marino. Su expansión ha alterado de manera significativa el ecosistema y la biodiversidad de la zona.

Aunque durante años fue considerado una especie invasora y una grave amenaza ambiental, hasta el punto de ser apodado por algunos como el "ejército rojo" del océano, hoy sostiene una industria pesquera multimillonaria en Rusia y Noruega. Su carne es considerada un manjar y tiene una alta demanda en la gastronomía internacional.