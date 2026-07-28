Entre 1961 y 1969, científicos soviéticos trasladaron miles de cangrejos reales rojos desde el puerto de Vladivostok, en el océano Pacífico, hasta el fiordo de Murmansk, en el mar de Barents.
Soltaron 12.000 cangrejos en el océano para crear una industria millonaria y 65 años después cambiaron un ecosistema entero
El ambicioso plan soviético de 1960 para crear una industria pesquera millonaria en el Ártico derivó en la alteración completa de un ecosistema marino
Los animales fueron transportados en trenes y aviones como parte de un ambicioso proyecto para introducir la especie en las aguas del Ártico. El objetivo era crear una nueva fuente de alimento y desarrollar una industria pesquera en el mar de Barents. Para ello, la Unión Soviética liberó más de 12.000 cangrejos adultos y alrededor de 1.5 millones de larvas, todos provenientes de su hábitat natural.
El plan de la Unión Soviética que transformó el océano: llevaron 12.000 cangrejos y crearon un negocio millonario
Aunque el traslado de estos animales se realizó en la década de 1960, la iniciativa había sido concebida originalmente por Stalin en los años 30. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de la época impidieron llevarla a cabo, ya que los sistemas de refrigeración disponibles no permitían que los cangrejos sobrevivieran al extenso viaje en tren a través de Siberia.
En un principio, el experimento pareció un fracaso. Durante las décadas de 1970 y 1980 apenas se registraban ejemplares en el mar de Barents, lo que llevó a pensar que la introducción no había funcionado. Sin embargo, los cangrejos simplemente se estaban adaptando y reproduciendo en el fondo del océano.
Trasladaron 12.000 cangrejos en el Ártico para crear un negocio: hoy dominan el mar de Barents
Una vez que alcanzaron una población suficiente, estos animales comenzaron a expandirse rápidamente. Capaces de desplazarse hasta 10 kilómetros por día y, al no tener depredadores naturales en el mar de Barents, el cangrejo real rojo (Paralithodes camtschaticus) colonizó de forma masiva la región e incluso llegó a las costas del mar cerca de Noruega.
Estos animales pueden alcanzar hasta 1,8 metros de envergadura con las patas extendidas y se alimentan de prácticamente cualquier organismo que encuentran en el fondo marino. Su expansión ha alterado de manera significativa el ecosistema y la biodiversidad de la zona.
Aunque durante años fue considerado una especie invasora y una grave amenaza ambiental, hasta el punto de ser apodado por algunos como el "ejército rojo" del océano, hoy sostiene una industria pesquera multimillonaria en Rusia y Noruega. Su carne es considerada un manjar y tiene una alta demanda en la gastronomía internacional.
En pocas palabras
- Científicos soviéticos: Liberaron 12.000 cangrejos reales en el mar de Barents en los 60 para crear una industria pesquera millonaria.
- Expansión inesperada: Tras décadas de adaptación, la especie colonizó masivamente la región, alterando el ecosistema ártico.
- Impacto económico: Hoy, el cangrejo rojo sostiene una industria multimillonaria en Rusia y Noruega, siendo un manjar de alta demanda internacional.