Teck, India y el cobre: por qué Mendoza busca atraer a las grandes mineras internacionales

El distrito minero de Malargüe, la carta que Mendoza muestra al mundo

Uno de los principales atractivos que la Provincia presenta ante las compañías internacionales es el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), un área de unas 703.000 hectáreas con potencial para la exploración de cobre y otros minerales críticos.

Durante la reunión con NMDC Limited, la delegación india recibió información específica sobre distintos proyectos incluidos en el distrito y sobre las condiciones que Mendoza busca ofrecer para atraer inversiones de largo plazo. La empresa estatal india se interiorizó además sobre la estrategia energética provincial y otras oportunidades vinculadas con los recursos naturales.

Kobrea fue la primera canadiense en avanzar en la exploración del distrito minero Malargüe.

La búsqueda del Gobierno apunta a que el MDMO deje de ser solo una zona con potencial geológico y pueda convertirse en una plataforma de nuevos proyectos mineros. Para eso, la Provincia necesita compañías capaces de financiar campañas exploratorias, estudios técnicos y, en caso de confirmarse reservas económicamente viables, avanzar hacia etapas de construcción y producción.

De la promoción minera a la búsqueda de capital internacional

El desembarco de estas reuniones ocurre después de una serie de gestiones internacionales de Cornejo para posicionar a Mendoza como destino minero. Ya en abril, el gobernador se había reunido con Teck Resources, con el objetivo de fortalecer vínculos para la exploración y el desarrollo de proyectos.

Cornejo recibió a ejecutivos de Teck Resources, referente mundial en cobre y metales críticos.

El mensaje que la Provincia transmite a las empresas combina tres elementos: disponibilidad de información geológica, un marco regulatorio que busca dar previsibilidad y una matriz energética con participación de fuentes renovables. “Presentamos nuestro potencial geológico, las oportunidades que ofrece nuestra provincia y las condiciones que estamos generando para impulsar proyectos de cobre y otros minerales críticos”, agregó el gobernador.

El interés de empresas internacionales como Teck "demuestra que Mendoza tiene una oportunidad concreta para desarrollar una nueva actividad, generar empleo de calidad y diversificar nuestra matriz productiva”, consideró Cornejo.