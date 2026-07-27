Teck, India y el cobre: por qué Mendoza busca atraer a las grandes mineras internacionales

La agenda minera de Mendoza sumó en los últimos días nuevos contactos con empresas internacionales de primer nivel. El gobernador Alfredo Cornejo recibió este lunes a ejecutivos de Teck Resources, una de las compañías más importantes del mundo en cobre y metales críticos, y días antes había mantenido un encuentro con representantes de NMDC Limited, la mayor empresa minera de India.
Las reuniones forman parte de una estrategia provincial para mostrar el potencial geológico de Mendoza y conseguir que grandes compañías con espalda financiera y experiencia técnica avancen hacia proyectos de exploración y eventual desarrollo de yacimientos. El foco está puesto especialmente en el cobre, un mineral considerado estratégico por la transición energética global.
En el caso de Teck, el encuentro profundizó una relación que ya había comenzado meses atrás durante la CESCO Week en Santiago de Chile, donde Cornejo se reunió con representantes de la firma. En aquella oportunidad, la compañía informó avances en el relevamiento geológico de Mendoza. Hoy, ya hay serias intenciones de empezar a operar en el Sur de Mendoza.
El distrito minero de Malargüe, la carta que Mendoza muestra al mundo
Uno de los principales atractivos que la Provincia presenta ante las compañías internacionales es el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), un área de unas 703.000 hectáreas con potencial para la exploración de cobre y otros minerales críticos.
Durante la reunión con NMDC Limited, la delegación india recibió información específica sobre distintos proyectos incluidos en el distrito y sobre las condiciones que Mendoza busca ofrecer para atraer inversiones de largo plazo. La empresa estatal india se interiorizó además sobre la estrategia energética provincial y otras oportunidades vinculadas con los recursos naturales.
La búsqueda del Gobierno apunta a que el MDMO deje de ser solo una zona con potencial geológico y pueda convertirse en una plataforma de nuevos proyectos mineros. Para eso, la Provincia necesita compañías capaces de financiar campañas exploratorias, estudios técnicos y, en caso de confirmarse reservas económicamente viables, avanzar hacia etapas de construcción y producción.
De la promoción minera a la búsqueda de capital internacional
El desembarco de estas reuniones ocurre después de una serie de gestiones internacionales de Cornejo para posicionar a Mendoza como destino minero. Ya en abril, el gobernador se había reunido con Teck Resources, con el objetivo de fortalecer vínculos para la exploración y el desarrollo de proyectos.
El mensaje que la Provincia transmite a las empresas combina tres elementos: disponibilidad de información geológica, un marco regulatorio que busca dar previsibilidad y una matriz energética con participación de fuentes renovables. “Presentamos nuestro potencial geológico, las oportunidades que ofrece nuestra provincia y las condiciones que estamos generando para impulsar proyectos de cobre y otros minerales críticos”, agregó el gobernador.
El interés de empresas internacionales como Teck "demuestra que Mendoza tiene una oportunidad concreta para desarrollar una nueva actividad, generar empleo de calidad y diversificar nuestra matriz productiva”, consideró Cornejo.
En pocas palabras
- Mendoza promueve: la provincia busca atraer inversión en exploración de cobre y otros minerales con el Malargüe Distrito Minero Occidental.
- Interés internacional: se reunieron con Teck Resources y NMDC Limited de India para mostrar el potencial geológico y las condiciones de inversión.
- Foco en el cobre: el mineral es estratégico para la transición energética global, y Mendoza aspira a desarrollar nuevos proyectos mineros.