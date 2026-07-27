La DGE intervino 140 escuelas durante el receso para garantizar la vuelta a clases

Las escuelas cuentan con un “fondo de calefacción” de la DGE para el mantenimiento preventivo.

Durante la charla, el ministro ponderó, además, los resultados de los alumnos de Mendoza en las Pruebas Aprender 2025 que se tomaron a nivel nacional y en las que lograron su mejor marca en Lengua de los últimos 13 años.

Obras de la DGE en las escuelas por las bajas temperaturas

Por otra parte, García Zalazar aseguró que la DGE firmó contrato hasta octubre con YPF para la provisión de gas natural comprimido en las escuelas.

“Hay 400 escuelas de Mendoza que no tienen red de gas natural en la puerta, sino que tienen zeppelin de gas, provisiones de dispositivos que hacen que tengamos gas natural comprimido. Ese gas se trabaja con un convenio con YPF y ya está asegurada la provisión hasta el mes de octubre o principios de noviembre”, expresó el funcionario.

La DGE presentó en la Legislatura los resultados de las Pruebas Aprender

Tadeo García Zalazar pasó este lunes por la Legislatura provincial para presentar los resultados de las Pruebas Aprender 2025, en los que Mendoza se destacó especialmente en Lengua.

El 78,5% de los estudiantes de 6° grado de primaria alcanzó niveles de desempeño altos: 32% obtuvo nivel avanzado y 46,5% nivel satisfactorio, mientras que solo 4% se ubicó por debajo del nivel básico, la cifra más baja en más de una década.

En Lengua, los alumnos de Mendoza quedaron en el Top 4 del país, superando la media nacional.

Tadeo García Zalazar con niños de las escuelas.

Uno de los indicadores más alentadores fue la reducción histórica de las desigualdades de aprendizaje. Además, la brecha de rendimiento entre los estudiantes de establecimientos urbanos y rurales se achicó significativamente, pasando de 3,8 a 1,3 puntos porcentuales.

Sobre este punto, el funcionario remarcó: "Ya se están casi igualando los desempeños de los chicos de la zona rural y urbana", un avance que definió como parte de "tener una educación de calidad que abarque todo el territorio provincial y que se han unificados los aprendizajes en todo el sistema".

La materia que sigue siendo el "gran desafío" de la gestión de García Zalazar es Matemática. De todas maneras, hubo una recuperación importante tras el impacto de la pandemia.

El porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió a 19,3% (una mejora de 5,1 puntos porcentuales respecto a la medición anterior), lo que hizo que Mendoza se posicione por encima del promedio nacional.

Para lograr mejoras, la DGE incorporó la materia al Plan Provincial de Alfabetización, lo que implica un "combo de acciones" con mayor capacitación docente, compra de libros y uso de plataformas tecnológicas.