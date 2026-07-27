Piden cadena de oración por el joven accidentado en la Ruta: "prendé una vela"

Tras el impacto, se desató un principio de incendio dentro del auto, lo que requirió la inmediata intervención de los bomberos y personal de emergencia para controlar las llamas y rescatar a los ocupantes.

El accidente ocurrió cerca de las 8 del pasado sábado.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati, donde quedó alojado en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico reservado debido a la gravedad de los golpes.

El desgarrador pedido de su familia

Ante la complejidad de la situación médica, sus seres queridos compartieron una sentida publicación para convocar a la solidaridad de la gente y multiplicar los pedidos de recuperación.

"Sin importar la religión ni la forma de fe, prendé una vela, rezá un rosario o dedicá unos minutos a pedir por él. Cada oración y cada muestra de cariño significan muchísimo en este momento tan difícil", expresaron en sus perfiles personales.

Las próximas horas serán clave para evaluar la evolución clínica del joven, mientras toda la comunidad permanece atenta a las novedades bajo la consigna de esperanza.