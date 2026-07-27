Piden cadena de oración por el joven accidentado en la Ruta: "prendé una vela"

Un grave accidente ocurrido en la Ruta 226 encendió las alarmas y generó una profunda conmoción en la zona. Un joven de 24 años se encuentra luchando por su vida tras volcar el vehículo en el que viajaba, y sus allegados iniciaron una desesperada movilización en redes sociales.
A través de un emotivo mensaje, la familia Mateo Bianchi pidió a la comunidad sumarse a una cadena de oración para acompañar la evolución médica del afectado, cuyo estado de salud es delicado.
Un violento vuelco que terminó en incendio
El hecho se registró sobre el kilómetro 60 de la Ruta 226, en el tramo que une las localidades de Balcarce y Mar del Plata. Por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de su automóvil, despistó y terminó volcando sobre la banquina.
Tras el impacto, se desató un principio de incendio dentro del auto, lo que requirió la inmediata intervención de los bomberos y personal de emergencia para controlar las llamas y rescatar a los ocupantes.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Felipe A. Fossati, donde quedó alojado en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico reservado debido a la gravedad de los golpes.
El desgarrador pedido de su familia
Ante la complejidad de la situación médica, sus seres queridos compartieron una sentida publicación para convocar a la solidaridad de la gente y multiplicar los pedidos de recuperación.
"Sin importar la religión ni la forma de fe, prendé una vela, rezá un rosario o dedicá unos minutos a pedir por él. Cada oración y cada muestra de cariño significan muchísimo en este momento tan difícil", expresaron en sus perfiles personales.
Las próximas horas serán clave para evaluar la evolución clínica del joven, mientras toda la comunidad permanece atenta a las novedades bajo la consigna de esperanza.
En pocas palabras
- Joven accidentado: Mateo Bianchi, de 24 años, se encuentra internado en estado reservado tras un vuelco en la Ruta 226.
- Pedido de ayuda: familiares solicitan cadena de oración y apoyo comunitario por la recuperación del joven.
- Incendio vehicular: el automóvil volcó y se incendió, requiriendo intervención de bomberos para su rescate.