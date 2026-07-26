Piden cadena de oracion por la joven piloto accidentada en una carrera de karting en Junín

La joven accidentada en karting está en cuidados intensivos pero con pronóstico estable Imagen ilustrativa

Frente al delicado cuadro, familiares, allegados y referentes de la comunidad del automovilismo mendocino expresaron su constante acompañamiento y lanzaron una convocatoria abierta a toda la sociedad para unirse en una cadena de oración. El objetivo del llamado colectivo es transmitir fuerzas a Victoria y a sus seres queridos para acompañarla en cada instancia de su proceso de recuperación.

Familiares y allegados convocaronn a una cadena de oración por la salud de Victoria

Actuaciones judiciales e investigación en el autódromo

En paralelo al seguimiento médico de la menor, las fuerzas policiales iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes en el predio deportivo de Junín. El objetivo primordial de los peritajes es determinar con precisión la mecánica de la maniobra y las causas técnicas o humanas que desencadenaron la colisión del vehículo.

La Policía realiza peritajes para determinar cómo ocurrió el accidente en el autódromo.

En la investigación del hecho tomó intervención la Unidad Investigativa junto a la Oficina Fiscal de San Martín, cuyos efectivos quedaron a cargo de recolectar testimonios, revisar las medidas de seguridad del circuito y realizar las pericias mecánicas sobre la unidad involucrada.