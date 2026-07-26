Piden cadena de oracion por la joven piloto accidentada en una carrera de karting en Junín
La menor de 13 años, piloto de karting, sufrió politraumatismos graves y se encuentra estable en el Hospital Notti tras un operativo de emergencia
Luego de ser asistida en el Hospital Perrupato de San Martín con diagnóstico de politraumatismos graves, el cuerpo médico dispuso su traslado aéreo en el helicóptero para ingresarla rápidamente al Hospital Notti.
Evolución médica favorable y apoyo de la comunidad
Una vez ingresada en el centro asistencial de mayor complejidad de la provincia, la pequeña fue alojada en la unidad de cuidados intensivos para un monitoreo continuo. De acuerdo con el parte de salud comunicado por su padre, Néstor Imberti, la paciente permanece bajo cuidados estrictos con un pronóstico estable, mostrando signos de evolución médica que traen alivio y esperanza tras la enorme conmoción inicial.
Frente al delicado cuadro, familiares, allegados y referentes de la comunidad del automovilismo mendocino expresaron su constante acompañamiento y lanzaron una convocatoria abierta a toda la sociedad para unirse en una cadena de oración. El objetivo del llamado colectivo es transmitir fuerzas a Victoria y a sus seres queridos para acompañarla en cada instancia de su proceso de recuperación.
Actuaciones judiciales e investigación en el autódromo
En paralelo al seguimiento médico de la menor, las fuerzas policiales iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes en el predio deportivo de Junín. El objetivo primordial de los peritajes es determinar con precisión la mecánica de la maniobra y las causas técnicas o humanas que desencadenaron la colisión del vehículo.
En la investigación del hecho tomó intervención la Unidad Investigativa junto a la Oficina Fiscal de San Martín, cuyos efectivos quedaron a cargo de recolectar testimonios, revisar las medidas de seguridad del circuito y realizar las pericias mecánicas sobre la unidad involucrada.
En pocas palabras
- Joven piloto: Victoria Imberti, de 13 años, sufrió politraumatismos graves en un accidente de karting en Junín.
- Traslado aéreo: fue derivada al Hospital Notti en helicóptero desde el Hospital Perrupato de San Martín.
- Evolución médica: la joven piloto se encuentra estable en cuidados intensivos, con pronóstico favorable.