Inicio Policiales oración
Operativo aéreo

Piden cadena de oracion por la joven piloto accidentada en una carrera de karting en Junín

La menor de 13 años, piloto de karting, sufrió politraumatismos graves y se encuentra estable en el Hospital Notti tras un operativo de emergencia

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Familiares piden cadena de oración por la joven piloto accidentada en un karting en Junín

Familiares piden cadena de oración por la joven piloto accidentada en un karting en Junín

Un ágil operativo de emergencia se desplegó este sábado tras el accidente de Victoria Imberti, una piloto de 13 años que colisionó mientras practicaba karting en Junín.

Luego de ser asistida en el Hospital Perrupato de San Martín con diagnóstico de politraumatismos graves, el cuerpo médico dispuso su traslado aéreo en el helicóptero para ingresarla rápidamente al Hospital Notti.

Por la gravedad de las heridas derivaron en helic&oacute;ptero a la joven al Hospital Notti

Por la gravedad de las heridas derivaron en helicóptero a la joven al Hospital Notti

Evolución médica favorable y apoyo de la comunidad

Una vez ingresada en el centro asistencial de mayor complejidad de la provincia, la pequeña fue alojada en la unidad de cuidados intensivos para un monitoreo continuo. De acuerdo con el parte de salud comunicado por su padre, Néstor Imberti, la paciente permanece bajo cuidados estrictos con un pronóstico estable, mostrando signos de evolución médica que traen alivio y esperanza tras la enorme conmoción inicial.

La joven accidentada en karting est&aacute; en cuidados intensivos pero con pron&oacute;stico estable

La joven accidentada en karting está en cuidados intensivos pero con pronóstico estable

Frente al delicado cuadro, familiares, allegados y referentes de la comunidad del automovilismo mendocino expresaron su constante acompañamiento y lanzaron una convocatoria abierta a toda la sociedad para unirse en una cadena de oración. El objetivo del llamado colectivo es transmitir fuerzas a Victoria y a sus seres queridos para acompañarla en cada instancia de su proceso de recuperación.

Familiares y allegados convocaronn a una cadena de oraci&oacute;n por la salud de Victoria

Familiares y allegados convocaronn a una cadena de oración por la salud de Victoria

Actuaciones judiciales e investigación en el autódromo

En paralelo al seguimiento médico de la menor, las fuerzas policiales iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes en el predio deportivo de Junín. El objetivo primordial de los peritajes es determinar con precisión la mecánica de la maniobra y las causas técnicas o humanas que desencadenaron la colisión del vehículo.

La Polic&iacute;a realiza peritajes para determinar c&oacute;mo ocurri&oacute; el accidente en el aut&oacute;dromo.

La Policía realiza peritajes para determinar cómo ocurrió el accidente en el autódromo.

En la investigación del hecho tomó intervención la Unidad Investigativa junto a la Oficina Fiscal de San Martín, cuyos efectivos quedaron a cargo de recolectar testimonios, revisar las medidas de seguridad del circuito y realizar las pericias mecánicas sobre la unidad involucrada.

En pocas palabras

  • Joven piloto: Victoria Imberti, de 13 años, sufrió politraumatismos graves en un accidente de karting en Junín.
  • Traslado aéreo: fue derivada al Hospital Notti en helicóptero desde el Hospital Perrupato de San Martín.
  • Evolución médica: la joven piloto se encuentra estable en cuidados intensivos, con pronóstico favorable.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar