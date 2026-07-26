Un nuevo siniestro vial conmociona a la provincia de Santiago del Estero. En las primeras horas de este sábado, dos jóvenes de apenas 18 y 19 años perdieron la vida tras colisionar violentamente a bordo de un auto contra un árbol en plena Ruta Nacional 9.
Tragedia en la ruta: un auto destrozado, dos muertes y sobrevivientes que luchan por su vida
Dos jóvenes de apenas 18 y 19 años perdieron la vida tras colisionar violentamente contra un árbol en plena Ruta Nacional
El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada en cercanías de la localidad de Árraga, en el departamento Silipica. Según los primeros informes de la Policía, el hecho se desencadenó en el kilómetro 1105.
Accidente fatal en Santiago del Estero
Las víctimas fatales, oriundas de la ciudad de Loreto, viajaban junto a otros dos jóvenes en un autoToyota Corolla. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra el tronco de un árbol ubicado al costado de la ruta.
Debido a la extrema magnitud del impacto, la estructura del habitáculo quedó completamente destrozada. Las víctimas que perdieron la vida en el acto fueron identificadas como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19.
Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia y del personal policial al lugar de la tragedia, los médicos constataron el fallecimiento instantáneo de ambas jóvenes a raíz de la gravedad de los traumatismos.
Por su parte, los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como Lautaro Antonio Castaño (19) y Raúl Ignacio Farías (20), resultaron con heridas de suma gravedad. Ambos fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Regional de la provincia.
Según indicaron fuentes médicas, los sobrevivientes permanecen internados con un diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave, pérdida de conocimiento y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.
Conmoción e investigación en la ruta
La tragedia generó una profunda consternación en la localidad de Loreto. Desde diversas instituciones locales emitieron mensajes para acompañar a las familias en este duro momento. En particular, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto lamentó públicamente el deceso de la exalumna Ailén Pinto.
"Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo de fortaleza a todos sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida", expresaron formalmente desde la Municipalidad de Loreto.
En pocas palabras
- Doble Fatalidad: dos jóvenes de 18 y 19 años fallecieron al chocar contra un árbol en la Ruta Nacional 9.
- Sobrevivientes Críticos: otros dos ocupantes del vehículo resultaron gravemente heridos y se encuentran internados en estado crítico.
- Investigación en Curso: las causas del siniestro vial fatal que conmociona a Santiago del Estero aún se intentan establecer por parte de las autoridades.