Tragedia en la ruta: un auto destrozado, dos muertes y sobrevivientes que luchan por su vida

Debido a la extrema magnitud del impacto, la estructura del habitáculo quedó completamente destrozada. Las víctimas que perdieron la vida en el acto fueron identificadas como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19.

Las víctimas del accidente tenían 18 y 19 años.

Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia y del personal policial al lugar de la tragedia, los médicos constataron el fallecimiento instantáneo de ambas jóvenes a raíz de la gravedad de los traumatismos.

Por su parte, los otros dos ocupantes del vehículo, identificados como Lautaro Antonio Castaño (19) y Raúl Ignacio Farías (20), resultaron con heridas de suma gravedad. Ambos fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Regional de la provincia.

Según indicaron fuentes médicas, los sobrevivientes permanecen internados con un diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave, pérdida de conocimiento y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.

Conmoción e investigación en la ruta

La tragedia generó una profunda consternación en la localidad de Loreto. Desde diversas instituciones locales emitieron mensajes para acompañar a las familias en este duro momento. En particular, la comunidad educativa del Colegio Virgen de Loreto lamentó públicamente el deceso de la exalumna Ailén Pinto.

"Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo de fortaleza a todos sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida", expresaron formalmente desde la Municipalidad de Loreto.