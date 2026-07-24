Las 7 obras que ya se hicieron con los millones del Resarcimiento y el municipio que tomó la delantera

Son 7 las obras que se hicieron con recursos del Fondo del Resarcimiento y ya están listas. En mayo, el gobernador Alfredo Cornejo inauguró la reconstrucción de la ruta 171, en el sur de Mendoza. Tras ello, se terminaron otras 6 obras; todas en Luján de Cuyo.
Según el último reporte del fideicomiso que administra los fondos –que incluye datos hasta el segundo trimestre del 2026-, ya hay dinero comprometido para 57 obras en toda la provincia (41 ya adjudicadas y 40 en ejecución de fondos).
De esas, la primera en inaugurarse oficialmente fue la de los 34 kilómetros del tramo Monte Comán–Real del Padre de la ruta 171. Para esa obra se destinaron, en pesos, más de 6.420 millones.
Las otras 6 son obras de agua potable que se acordaron con Luján de Cuyo.
Obras con los millones del Resarcimiento
Las obras finalizadas en Luján de Cuyo son:
- Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua-Cuenca Vistalba
- Red de impulsión de agua potable Vistalba
- Planta Potabilizadora Santa Elena
- Renovación infraestructura de redes 1ra etapa
- Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad
- Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla
Por la inversión de más de 400.000 dólares, la obra del acueducto asoma como la más importante en la zona. El objetivo fue mejorar el abastecimiento de agua potable en los barrios Santa Elena y Vistalba, y reemplazar cañerías que superaron su vida útil y generan pérdidas y problemas de presión.
La obra, que incluyó 110 nuevas conexiones, terminará beneficiando a unas 12.000 personas.
Con fondos del Resarcimiento también se modernizó la planta potabilizadora y se optimizó integralmente su infraestructura.
En paralelo, a lo largo del último año se instalaron casi 10.000 medidores domiciliarios de agua en Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad de Luján. Además, se reemplazaron conexiones y se colocaron las cajas para los medidores y todos los accesorios necesarios.
El objetivo es que cada casa cuente con medición individual para reducir el consumo, detectar pérdidas y conexiones irregulares y mejorar la eficiencia del sistema de distribución de agua potable.
Por otra parte, también con los millones del fondo, Luján de Cuyo encaró la ejecución de la macromedición, que consistió en incorporar equipos de medición en la red y en los pozos operados por Aguas Luján para monitorear los caudales que ingresan a cada cuenca.
Según señalaron desde la Municipalidad, con esa información será posible comparar el volumen distribuido con el consumo registrado por los medidores domiciliarios, detectar pérdidas en la red y optimizar la operación del sistema.
La primera ruta con los fondos para obras
La reconstrucción de la Ruta Provincial 171, en el tramo que une Monte Comán con Real del Padre, en San Rafael, fue la primera obra en terminarse con el Fondo del Resarcimiento.
Los trabajos incluyeron el reciclado y recuperación de la estructura existente, la ejecución de una nueva carpeta asfáltica, la reconstrucción de banquinas, mejoras en el sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial. El objetivo fue recuperar una ruta clave para el transporte de la producción agrícola, ganadera, petrolera y minera del sur mendocino.
Si de caminos hablamos, también en San Rafael está en proceso la restauración de la ruta 143; mientras que otras obras icónicas que se están haciendo con el fondo de los millones históricos son las del Acceso Sur y el Acceso Este.
El Gobierno ya asignó el 97% del fondo para obras
Si bien el fondo está en permanente movimiento -por las inversiones y el recupero del dinero-, en los papeles ya fue asignado el 97% del mismo.
Ese 3% restante equivale a unos 35 millones de dólares que se siguen "moviendo" financieramente y que se utilizarán para asignarse a nuevas licitaciones que esperan por recursos en el Banco de Obras que tiene el Gobierno de Mendoza.
En pocas palabras
- Obras y Vialidad: se inauguró la repavimentación de la Ruta 171, seguida de 6 obras de agua potable en Luján de Cuyo.
- Inversión y Fondo: estas obras se financiaron con recursos del Fondo del Resarcimiento, destinando millones a la infraestructura hídrica y vial.
- Avance de Fondos: el 97% del fondo asignado ya se comprometió para diversas obras en la provincia, quedando un remanente para futuras licitaciones.