Las 7 obras que ya se hicieron con los millones del Resarcimiento y el municipio que tomó la delantera

Las otras 6 son obras de agua potable que se acordaron con Luján de Cuyo.

Obras con los millones del Resarcimiento

Las obras finalizadas en Luján de Cuyo son:

Acueducto Principal Calle Cerro Aconcagua-Cuenca Vistalba

Red de impulsión de agua potable Vistalba

Planta Potabilizadora Santa Elena

Renovación infraestructura de redes 1ra etapa

Macromedición de Agua Potable - Cuencas Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad, Drummond y Carrodilla

Por la inversión de más de 400.000 dólares, la obra del acueducto asoma como la más importante en la zona. El objetivo fue mejorar el abastecimiento de agua potable en los barrios Santa Elena y Vistalba, y reemplazar cañerías que superaron su vida útil y generan pérdidas y problemas de presión.

410.000 dólares se destinaron para la obra del Acueducto Principal Cerro Aconcagua-Cuenca Vistalba.

La obra, que incluyó 110 nuevas conexiones, terminará beneficiando a unas 12.000 personas.

Con fondos del Resarcimiento también se modernizó la planta potabilizadora y se optimizó integralmente su infraestructura.

La plata que iba a ser para la megapresa Portezuelo del Viento se derivó a obras en diferentes puntos de la provincia.

En paralelo, a lo largo del último año se instalaron casi 10.000 medidores domiciliarios de agua en Vistalba, Carrodilla, Mayor Drummond y Ciudad de Luján. Además, se reemplazaron conexiones y se colocaron las cajas para los medidores y todos los accesorios necesarios.

El objetivo es que cada casa cuente con medición individual para reducir el consumo, detectar pérdidas y conexiones irregulares y mejorar la eficiencia del sistema de distribución de agua potable.

Medir el consumo de agua, una tarea indispensable para las décadas que vienen.

Por otra parte, también con los millones del fondo, Luján de Cuyo encaró la ejecución de la macromedición, que consistió en incorporar equipos de medición en la red y en los pozos operados por Aguas Luján para monitorear los caudales que ingresan a cada cuenca.

Según señalaron desde la Municipalidad, con esa información será posible comparar el volumen distribuido con el consumo registrado por los medidores domiciliarios, detectar pérdidas en la red y optimizar la operación del sistema.

La primera ruta con los fondos para obras

La reconstrucción de la Ruta Provincial 171, en el tramo que une Monte Comán con Real del Padre, en San Rafael, fue la primera obra en terminarse con el Fondo del Resarcimiento.

Los trabajos incluyeron el reciclado y recuperación de la estructura existente, la ejecución de una nueva carpeta asfáltica, la reconstrucción de banquinas, mejoras en el sistema de drenaje y nueva señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial. El objetivo fue recuperar una ruta clave para el transporte de la producción agrícola, ganadera, petrolera y minera del sur mendocino.

Si de caminos hablamos, también en San Rafael está en proceso la restauración de la ruta 143; mientras que otras obras icónicas que se están haciendo con el fondo de los millones históricos son las del Acceso Sur y el Acceso Este.

El Gobierno ya asignó el 97% del fondo para obras

Si bien el fondo está en permanente movimiento -por las inversiones y el recupero del dinero-, en los papeles ya fue asignado el 97% del mismo.

Ese 3% restante equivale a unos 35 millones de dólares que se siguen "moviendo" financieramente y que se utilizarán para asignarse a nuevas licitaciones que esperan por recursos en el Banco de Obras que tiene el Gobierno de Mendoza.