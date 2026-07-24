Tengo las paredes de la casa llenas de humedad: cómo eliminar el salitre y reparar el problema de raíz

Es muy común que en algún rincón de la casa aparezca alguna mancha de humedad, por lo que la formación de salitre se instala para siempre. La buena noticia es que hay varias maneras de eliminar ese excedente de humedad y que la pared de la casa vuelva a tener un lindo aspecto
Cuando se construye una casa, casi siempre se tiene en cuenta los métodos que hay que emplear para evitar problemas de humedad a futuros, pero estos no siempre funcionan, ya que una vivienda puede sufrir problemas por las reiteradas lluvias o por estar en una zona donde la humedad es moneda corriente.
La humedad se puede instalar en las paredes porque no se hizo un buen trabajo cuando se construyeron los cimientos o simplemente una fuga de agua de una cañería, uno de los mayores dolores de cabeza.
Para darle una solución definitiva a este problema, nada mejor que chequear qué dicen los expertos en construcción.
Casa con salitre: por qué se instala en las paredes
No todos saben por qué se forma salitre en las paredes de la casa, una situación que afecta a la mayoría de las viviendas alguna vez en la vida:
- El salitre se forma por la combinación de la humedad y sale solubles que están presentes en los materiales de construcción.
- El agua puede penetrar en la pared y hacer contacto con los ladrillos y cemento.
- El agua que se hace presente en la pared de la casa por capilaridad, qué es cuando sube el agua del suelo, o por filtraciones de alguna cañería.
- La presencia de agua disuelve las sales de los materiales de construcción. Y cuando el agua se evapora, las sales se hacen presente en la superficie de las paredes formando manchas blancas, también llamadas eflorescencias. Popularmente se conoce como salitre.
Cómo sacar el salitre de la pared de casa
- Lo primero que hay que hacer, es raspar todos los restos de salitre de la pared con un cepillo de cerdas duras o una espátula.
- Mezclar un poco de agua con vinagre blanco en partes iguales o utilizar algún producto especialmente diseñado para eliminar el salitre.
- Con una esponja o trapo aplicar la mezcla sobre la superficie, refregando todas las impurezas.
- Dejar que la pared se seque bien.
- Chequear de dónde viene la humedad de la pared, teniendo en cuenta posibles filtraciones.
- Mejorar la ventilación de la zona afectada si es en el interior de una casa o instalar una barrera antihumedad si es necesario.
- Con un pincel o rodillo, aplicar sellador sobre la superficie para prevenir futuros problemas de humedad.
- Pintar la pared con pintura antihumedad.
- Si la formación de salitre es muy grave, lo mejor es pedir asesoramiento a un albañil de confianza.
En pocas palabras
- Salitre en casa: Se forma por la combinación de humedad y sales solubles en materiales de construcción, afectando las paredes.
- Causas comunes: Mala impermeabilización en cimientos, filtraciones de cañerías o ascensión de agua por capilaridad del suelo.
- Solución definitiva: Raspar, tratar con vinagre o productos específicos, secar, revisar la fuente de humedad y sellar/pintar la pared.