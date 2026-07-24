Tengo las paredes de la casa llenas de humedad: cómo eliminar el salitre y reparar el problema de raíz

Cuando se construye una casa, casi siempre se tiene en cuenta los métodos que hay que emplear para evitar problemas de humedad a futuros, pero estos no siempre funcionan, ya que una vivienda puede sufrir problemas por las reiteradas lluvias o por estar en una zona donde la humedad es moneda corriente.

La humedad se puede instalar en las paredes porque no se hizo un buen trabajo cuando se construyeron los cimientos o simplemente una fuga de agua de una cañería, uno de los mayores dolores de cabeza.