Rosalía continúa en el centro de la polémica, por eso el Movistar Arena, emitió un drástico comunicado sobre las entradas que los fans quieren devolver.
Rosalía: la drástica decisión que tomó el Movistar Arena con los fanáticos que quieren devolver las entradas
Rosalía continúa en el centro de la polémica, por eso el Movistar Arena, emitió un drástico comunicado sobre las entradas que los fans quieren devolver
La cantante española Rosalía quedó en el centro de la polémica tras compartir un video de la ex actriz porno libanesa Mía Khalifa, quien ha mostrado su desprecio por Argentina, celebrando la derrota de la Selección ante España, y desató la furia de los fans.
Horas después de la final del Mundial 2026, Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España con la canción de La Perla, del último álbum LUX de la de Sant Esteve Sesrovires, de fondo y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas".
Esto provocó que pidan la cancelación de sus shows en Buenos Aires y sea declarada "persona no grata", lo que llevó a que el Movistar Arena tomara una decisión determinante.
Debido a las masivas solicitudes de devolución por parte de los fanáticos, la organización respondió a través de un mail enviado a cada una de las personas donde menciona cuál es la política vigente para los reintegros y aclararon que solo pueden ser cancelados dentro de un período específico.
Rosalía: el fuerte comunicado del Movistar Arena
"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", manifestaron desde la organización del Movistar Arena.
"En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena a un tercero para que asista en tu lugar", expresaron con la posibilidad de cederle la entrada a otra persona para no perder el dinero.
Sin embargo, esto generó incluso más enojo en los fans, quienes aseguran que el botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor suelen aplicar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no solo con la fecha de pago, lo que daría a entender, según ellos, que podrían cancelar la compra sin inconvenientes.
En las últimas horas, con la intención de defender a la cantante y frenar la ola de críticas contra ella, una comunidad de fanáticos lanzó un descargo y pidió que el debate se mantenga dentro del respeto, sin agresiones ni ataques hacia otras personas.
Rosalía se disculpó tras el repudio y rechazo masivo que produjo en Argentina tras su gesto en la red contra la Selección Argentina, pero su respuesta no cayó nada bien en los fanáticos.
Fuente: exitoina.perfil.com
En pocas palabras
- Polémica: la cantante Rosalía generó indignación en Argentina tras un polémico posteo en redes sociales.
- Respuesta del Arena: el Movistar Arena comunicó su política de devolución de entradas, limitando las cancelaciones.