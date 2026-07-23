Rosalía: la drástica decisión que tomó el Movistar Arena con los fanáticos que quieren devolver las entradas

Esto provocó que pidan la cancelación de sus shows en Buenos Aires y sea declarada "persona no grata", lo que llevó a que el Movistar Arena tomara una decisión determinante.

Debido a las masivas solicitudes de devolución por parte de los fanáticos, la organización respondió a través de un mail enviado a cada una de las personas donde menciona cuál es la política vigente para los reintegros y aclararon que solo pueden ser cancelados dentro de un período específico.

Rosalía: el fuerte comunicado del Movistar Arena

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", manifestaron desde la organización del Movistar Arena.

"En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena a un tercero para que asista en tu lugar", expresaron con la posibilidad de cederle la entrada a otra persona para no perder el dinero.

Sin embargo, esto generó incluso más enojo en los fans, quienes aseguran que el botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor suelen aplicar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no solo con la fecha de pago, lo que daría a entender, según ellos, que podrían cancelar la compra sin inconvenientes.

En las últimas horas, con la intención de defender a la cantante y frenar la ola de críticas contra ella, una comunidad de fanáticos lanzó un descargo y pidió que el debate se mantenga dentro del respeto, sin agresiones ni ataques hacia otras personas.

Rosalía se disculpó tras el repudio y rechazo masivo que produjo en Argentina tras su gesto en la red contra la Selección Argentina, pero su respuesta no cayó nada bien en los fanáticos.

Fuente: exitoina.perfil.com