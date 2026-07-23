Privados quieren quedarse con El Seguro, el proyecto de cobre insignia del Gobierno de Mendoza: ¿cuánto cuesta?

La minería es una de las apuestas del Gobierno de Mendoza para diversificar la matriz productiva de la provincia.

Para conocer las condiciones y empezar la puja, cada interesado deberá comprar un pliego de 5.000 dólares.

¿Cuánto vale el proyecto de cobre El Seguro?

El Seguro es un proyecto ubicado en Malargüe occidental, que incluye tres propiedades mineras: Fausto, Gitana y El Yeso. Con él se encaró el estudio ambiental del MDMO I. Una vez aprobado, Impulsa Mendoza financió durante los últimos dos años campañas de exploración destinadas a reducir el riesgo geológico del proyecto.

La empresa provincial integró antecedentes históricos con trabajos de geoquímica, geofísica y actualización de la información técnica, que permitieron generar una base de datos mucho más completa sobre el potencial del yacimiento.

La campaña más reciente incorporó relevamientos geoquímicos y geofísicos de alta resolución, cuyos resultados reforzaron la presencia de anomalías compatibles con un sistema de pórfido de cobre y permitieron definir nuevos blancos de perforación.

Esos estudios aumentaron el atractivo del proyecto para potenciales inversores.

Los estados contables de Impulsa Mendoza reflejan gastos de exploración por unos 460.000 dólares acumulados entre 2024 y 2025.

Según pudo saber Diario UNO, además de consultas generales realizadas por compañías mineras locales y extranjeras, un privado presentó una iniciativa concreta para desarrollar El Seguro.

Frente a ese escenario, Impulsa Mendoza optó por abrir un concurso público. Las ofertas podrán presentarse hasta el 18 de agosto. Luego comenzará la evaluación legal, técnica y económica de cada propuesta y, si se cumplen los plazos previstos, el proceso podría quedar resuelto hacia mediados de septiembre.

No existe un monto mínimo para ofertar por El Seguro. El valor de la inversión lo terminará marcando el mercado y será el Gobierno, a través de Impulsa, el que acabe definiendo la conveniencia o no de cada propuesta.

El Seguro busca confirmar si tiene un gran sistema de cobre como los de Chile

El Seguro forma parte de la estrategia provincial para impulsar nuevos proyectos de cobre. Bajo control de Impulsa Mendoza, sirvió como una de las piezas iniciales para estructurar el Malargüe Distrito Minero Occidental.

La zona geológica en la que se encuentra es considerada estratégica por los especialistas, ya que forma parte de un corredor vinculado a grandes depósitos de cobre de Chile.

Tras los primeros trabajos de mapeo y análisis, la próxima etapa buscará incorporar a un operador privado que financie las perforaciones exploratorias profundas, indispensables para confirmar el tamaño del recurso y avanzar hacia una eventual estimación de reservas.

El concurso también contempla como opción la venta de las propiedades mineras sobre las que se posa el proyecto.

Para estas nuevas fases necesarias se prevé una campaña con equipos de perforación de aire reverso y diamantina, métodos utilizados habitualmente en proyectos de exploración minera avanzada.