¿Chile o Rosario? La encrucijada logística que debe resolver PSJ Cobre Mendocino para exportar el mineral

Las primeras consultas llegaron desde China, India, algunos países árabes, Estados Unidos y Europa. Con los potenciales inversores, y con el objetivo de asegurar el financiamiento, podrían acordarse mecanismos como un precio futuro del cobre o la entrega de una parte del mineral que se extraiga.

El Estudio de Impacto Ambiental -luego aprobado por la Autoridad Minera y ratificado por la Legislatura- prevé que PSJ Cobre Mendocino producirá, en promedio, 151.000 toneladas anuales de concentrado de cobre y que incluso podría alcanzar picos de producción de hasta 241.000 toneladas.

Para sacar el mineral de Mendoza y llegar al puerto se utilizarán camiones con capacidad para 30 toneladas. En cada uno viajará un contenedor marítimo sellado, completamente hermético y asegurado con ganchos que evitan cualquier dispersión de material o polvillo durante el trayecto.

Los caminos por los que saldrá el cobre de PSJ Cobre Mendocino. Minera San Jorge

En plena producción, San Jorge estima que realizará entre 8 y 19 viajes diarios.

La ruta elegida inicialmente es la 7, que conecta Mendoza con Chile y tiene salida al océano Pacífico. De hecho, el EIA también prevé la contratación de camiones adicionales para recuperar stocks acumulados durante eventuales cierres del paso Cristo Redentor.

Sin embargo, tras el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al régimen de incentivos RIGI, la estrategia de salida portuaria podría modificarse.

La salida natural por Chile y la opción del Atlántico

Unos 350 kilómetros separan la futura mina PSJ Cobre Mendocino del Pacífico. Esa cercanía geográfica convierte a Chile en la salida natural e histórica de los minerales de la cordillera argentina.

Pero en el último encuentro binacional del que participó el CEO de PSJ, Fabián Gregorio, se reveló que actualmente se analiza la posibilidad de exportar por Argentina a través del puerto de Rosario.

Minera San Jorge

La distancia es mayor -unos 850 kilómetros-, aunque la minera evalúa ventajas competitivas que podrían inclinar la balanza:

Terreno llano: facilita el tránsito de los camiones.

Mayor volumen por unidad: los camiones podrían transportar más carga al no enfrentar las restricciones de peso y potencia del cruce de alta montaña.

Menos riesgo de cierres: se evitarían las inclemencias del tiempo que pueden cerrar el paso fronterizo hasta por 30 días, asegurando una salida más constante.

Sin marejadas del Pacífico: la empresa destaca que en el Atlántico no existen las marejadas que a veces afectan las operaciones de carga en puertos del Pacífico.

La ecuación logística de PSJ Cobre Mendocino

PSJ Cobre Mendocino ya formalizó ante la Nación sus estimaciones de producción y exportación para toda la vida útil de la mina. Con la aprobación del RIGI también quedaron establecidos los plazos que Minera San Jorge debe cumplir, entre ellos la puesta en marcha de la operación en enero de 2029.

Para entonces, ya deberá estar resuelta de manera definitiva la ecuación logística: Chile o Rosario.