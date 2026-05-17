Con RIGI asegurado, San Jorge sale a buscar fondos de inversión para PSJ Cobre Mendocino

"Con la inestabilidad institucional histórica de Argentina, el RIGI se convirtió en un instrumento que a nivel mundial se considera para fondear proyectos", señaló el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio tras el ingreso de PSJ al RIGI.

psj cobre mendocino fabian gregorio Para Fabián Gregorio, presidente de San Jorge "no sorprende la cantidad y diversidad" de fondos interesados en la inversión

Entre el RIGI y el atractivo de PSJ Cobre Mendocino

¿Qué implica el RIGI y por qué es importante para traccionar financieramente la esperada obra de construcción de la mina? Reducir al 25% el impuesto a las Ganancias y la amortización acelerada de bienes es un primer punto.

Pero además, garantizar estabilidad cambiaria y fiscal, y sobre todo el giro de divisas por 30 años resulta música para los oídos de los inversores. Algo que, según Gregorio, se complementa con los atractivos de PSJ Cobre Mendocino.

Para el presidente de San Jorge "junto a su baja dificultad de concreción e infraestructura hídrica y energética, hay interés tanto en cobre como subproductos. Por eso es esperable que en poco tiempo podamos acceder a fondos interesados".

Por eso, no hay tiempo que perder. Los contactos entre el RBC y potenciales interesados en la inversión ya iniciaron.

Una inversión escalable a 891 millones: las opciones de inversión

El proyecto de U$S 631 millones incluye construcción de la mina en Uspallata y la necesaria línea de alta tensión, pero puede ampliarse a 891 millones con el tiempo. O sea, en lo próximos 30 años, si se suma mantenimiento y cierre.

Como sea, no hay etapas para el fondeo necesario. San Jorge le encomendó al RBC que sea por el 100% y "sin equity", es decir, sin comprometer el patrimonio neto ni participación accionaria. Bajo esas condiciones se negocia.

"El mundo es amplio y hay diversidad de interesados", adujo Gregorio respecto a los primeros sondeos que llegan desde China, India, algunos países árabes e incluso EEUU y Europa.

Son 3 opciones consideradas: una inversión convencional, el llamado "streaming" (el interesado fija el precio del mineral, un "cobre futuro" para asegurarse rentabilidad) y una tercera que garantiza mineral extraído a cambio de la inversión.

De eso dependerá que la construcción comience a fines de este año. O, "en un cálculo más conservador", en palabras del propio presidente de la compañía, a comienzos del 2027.