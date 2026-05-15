Los planes de minera San Jorge tras el RIGI para PSJ Cobre Mendocino

PSJ pozo monitoreo Beneficios fiscales por 30 años: lo que se aseguró PSJ Cobre Mendocino con el RIGI

En paralelo, continúa la campaña de perforaciones “in-fill” iniciada en marzo de 2026, que contempla 28 perforaciones y unos 12.000 metros totales, con el objetivo de mejorar la precisión geológica. Y ya se está trabajando en la apertura de caminos.

Qué significa el RIGI para PSJ Cobre Mendocino

Dentro de ese plan de factibilidad, la confirmación de beneficios fiscales para el proyecto PSJ Cobre Mendocino es un enorme “alivio” para minera San Jorge, que sigue buscando inversores en el mundo.

“Representa un hito relevante dentro del proceso de consolidación técnica, financiera e institucional”, dijeron desde la empresa.

La aprobación del RIGI no va a adelantar tiempos, pero sí refuerza el camino iniciado hacia la construcción. Desde la empresa tiran “2027” como “el” año. En Casa de Gobierno se ilusionan con mostrar los primeros trabajos antes de que termine el 2026.

Los plazos de esta etapa de construcción se conocerán fehacientemente una vez que esté listo el plan de factibilidad. Inicialmente, se hablaba de entre 18 y 24 meses -generando unos 3.900 puestos de trabajo entre directos e indirectos-.

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La importancia para San Jorge es que el RIGI aprobado por Nación le garantiza beneficios fiscales por los próximos 30 años y sobre el monto total de inversión -891 millones de dólares-. Incluidas las etapas de mantenimiento y cierre de la mina, no solamente para la construcción de la mina y la planta –que son 630 millones de dólares-.

Los principales beneficios fiscales y normativos incluyen:

Reducción de Impuesto a las Ganancias: la alícuota se fija en un 25% (e incluso menor según el tipo de proyecto), con un esquema de amortización acelerada de inversiones para reducir la base imponible.

la alícuota se fija en un 25% (e incluso menor según el tipo de proyecto), con un esquema de amortización acelerada de inversiones para reducir la base imponible. Créditos y beneficios en IVA: devolución acelerada del IVA y posibilidad de utilizar Certificados de Crédito Fiscal para cancelar este u otros impuestos nacionales.

devolución acelerada del IVA y posibilidad de utilizar Certificados de Crédito Fiscal para cancelar este u otros impuestos nacionales. Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: el 100% del impuesto a los créditos y débitos (conocido como impuesto al cheque) es computable como pago a cuenta de Ganancias.

el 100% del impuesto a los créditos y débitos (conocido como impuesto al cheque) es computable como pago a cuenta de Ganancias. Comercio exterior: eximición de derechos de exportación (retenciones) después de los primeros años e importación libre de aranceles para los bienes de capital e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.

eximición de derechos de exportación (retenciones) después de los primeros años e importación libre de aranceles para los bienes de capital e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. Libre disponibilidad de divisas: desregulación progresiva para la liquidación de divisas provenientes de exportaciones, garantizando el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sin restricciones.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, lo explicó de manera sencilla: “Las características del RIGI para PSJ Cobre Mendocino son estabilidad regulatoria, estabilidad fiscal, amortización de la carga impositiva y posibilidad de retirar dividendos”. Y destacó que, para conservar los beneficios a lo largo de todo el proceso, minera San Jorge está obligada a cumplir con los plazos previstos de antemano.