Importantes complicaciones de tránsito se generaron en las primeras horas de la mañana de este viernes tras un accidente entre un auto y una moto ocurrido sobre uno de los puentes del Acceso Este, a la altura de Guaymallén.
Hubo demoras en un puente del Acceso Este tras un accidente entre una moto y un auto
El accidente ocurrió minutos después de las 8 de este viernes y un joven terminó herido tras chocar su moto de frente contra un auto
El accidente ocurrió cerca de las 8.15 sobre el puente de calle Elpidio González, que conecta las localidades de San Francisco del Monte y Rodeo de la Cruz.
Según comentaron testigos en declaraciones a radio Nihuil, un joven motociclista circulaba por el puente cuando intentó sobrepasar a otro vehículo y terminó chocando de frente contra un auto Peugeot 504.
El motociclista sufrió heridas en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado al Hospital Central en una ambulancia.
En tanto, el accidente desembocó en un corte total de tránsito sobre el puente que generó un caos vehicular.
También llamó la atención que un amigo del herido se llevó la moto del lugar antes de que se realizaran las pericias correspondientes y pese a las advertencias de personal de Tránsito de Guaymallén.