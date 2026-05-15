Hubo demoras en un puente del Acceso Este tras un accidente entre una moto y un auto

El motociclista sufrió heridas en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado al Hospital Central en una ambulancia.

accidente moto guaymallen Una ambulancia trasladó al herido del accidente. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

En tanto, el accidente desembocó en un corte total de tránsito sobre el puente que generó un caos vehicular.

También llamó la atención que un amigo del herido se llevó la moto del lugar antes de que se realizaran las pericias correspondientes y pese a las advertencias de personal de Tránsito de Guaymallén.