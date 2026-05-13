Dos accidentes en los accesos de Mendoza generaron complicaciones en el tránsito

accidente acceso sur guaymallen motoambulancias El segundo accidente ocurrió en el Acceso Sur y calle Lamadrid, de Guaymallén, donde una motociclista cayó al asfalto tras ser encerrada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Otro accidente con una motociclista

En el Acceso Sur, mano hacia el Sur, entre calles Adolfo Calle y Lamadrid, una motociclista fue encerrada por el conductor de un auto, la mujer derrapó.

La víctima rodó por el asfalto y su moto avanzó unos metros más. Afortunadamente, una camioneta que circulaba detrás de ella alcanzó a frenar y se quedó allí como escudo, para protegerla de los demás vehículos.

accidente acceso sur guaymallen 2 La mujer de la moto se levantó tras el accidente y caminó unos metros, pero no pudo seguir por el dolor. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Quedaron en el medio de la mano del Acceso Sur hacia el sur, lo que generó gran caos en el tránsito.

Luego de llamar al 911 para que asistieran a la víctima, las motoambulancias llegaron en apenas 6 minutos. El médico constató que la mujer estaba bien, solo con algunos golpes por el accidente.