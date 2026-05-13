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Sin heridos graves

Dos accidentes en los accesos de Mendoza generaron complicaciones en el tránsito

Un accidente ocurrió en el Acceso Sur y Arenales, y el otro fue en el Acceso Sur y Lamadrid, en Guaymallén. Las motoambulancias llegaron en apenas 6 minutos

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los accidentes ocurrieron antes de las 8 de este miércoles en el Acceso Este y otro en el Acceso Sur, en Guaymallén.
Los accidentes ocurrieron antes de las 8 de este miércoles en el Acceso Este y otro en el Acceso Sur, en Guaymallén.Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Dos accidentes en plena hora pico en los Accesos de Mendoza generaron largas filas de vehículos y demoras en Guaymallén. Uno ocurrió en el Acceso Este y el otro en el Acceso Sur. Si bien no hubo víctimas con heridas de gravedad, las nuevas unidades de motoambulancias llegaron en 6 minutos.

El primero de los accidentes ocurrió en Acceso Este a la altura de calle Arenales, en la mano oeste, es decir hacia el centro, en la mañana de este miércoles.

Allí hubo un toque leve entre dos autos, los cuales quedaron a un costado del carril lento, pero los curiosos que querían mirar generaron demoras en la circulación y la fila de vehículos llegó hasta calle Tirasso.

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El segundo accidente ocurri&oacute; en el Acceso Sur y calle Lamadrid, de Guaymall&eacute;n, donde una motociclista cay&oacute; al asfalto tras ser encerrada.

El segundo accidente ocurrió en el Acceso Sur y calle Lamadrid, de Guaymallén, donde una motociclista cayó al asfalto tras ser encerrada.

Otro accidente con una motociclista

En el Acceso Sur, mano hacia el Sur, entre calles Adolfo Calle y Lamadrid, una motociclista fue encerrada por el conductor de un auto, la mujer derrapó.

La víctima rodó por el asfalto y su moto avanzó unos metros más. Afortunadamente, una camioneta que circulaba detrás de ella alcanzó a frenar y se quedó allí como escudo, para protegerla de los demás vehículos.

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La mujer de la moto se levant&oacute; tras el accidente y camin&oacute; unos metros, pero no pudo seguir por el dolor.

La mujer de la moto se levantó tras el accidente y caminó unos metros, pero no pudo seguir por el dolor.

Quedaron en el medio de la mano del Acceso Sur hacia el sur, lo que generó gran caos en el tránsito.

Luego de llamar al 911 para que asistieran a la víctima, las motoambulancias llegaron en apenas 6 minutos. El médico constató que la mujer estaba bien, solo con algunos golpes por el accidente.

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