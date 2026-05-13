Dos accidentes en plena hora pico en los Accesos de Mendoza generaron largas filas de vehículos y demoras en Guaymallén. Uno ocurrió en el Acceso Este y el otro en el Acceso Sur. Si bien no hubo víctimas con heridas de gravedad, las nuevas unidades de motoambulancias llegaron en 6 minutos.
Dos accidentes en los accesos de Mendoza generaron complicaciones en el tránsito
Un accidente ocurrió en el Acceso Sur y Arenales, y el otro fue en el Acceso Sur y Lamadrid, en Guaymallén. Las motoambulancias llegaron en apenas 6 minutos
El primero de los accidentes ocurrió en Acceso Este a la altura de calle Arenales, en la mano oeste, es decir hacia el centro, en la mañana de este miércoles.
Allí hubo un toque leve entre dos autos, los cuales quedaron a un costado del carril lento, pero los curiosos que querían mirar generaron demoras en la circulación y la fila de vehículos llegó hasta calle Tirasso.
Otro accidente con una motociclista
En el Acceso Sur, mano hacia el Sur, entre calles Adolfo Calle y Lamadrid, una motociclista fue encerrada por el conductor de un auto, la mujer derrapó.
La víctima rodó por el asfalto y su moto avanzó unos metros más. Afortunadamente, una camioneta que circulaba detrás de ella alcanzó a frenar y se quedó allí como escudo, para protegerla de los demás vehículos.
Quedaron en el medio de la mano del Acceso Sur hacia el sur, lo que generó gran caos en el tránsito.
Luego de llamar al 911 para que asistieran a la víctima, las motoambulancias llegaron en apenas 6 minutos. El médico constató que la mujer estaba bien, solo con algunos golpes por el accidente.