Un motociclista perdió la vida en los últimos minutos del martes luego de un accidente ocurrido en Palmira. Según la información oficial, el conductor del auto que protagonizó del choque estaba levemente alcoholizado.
Un accidente en Palmira dejó un motociclista muerto y el conductor del auto estaba alcoholizado
El hombre de 55 años que protagonizó el accidente tenía 0,56 gramos de alcohol en sangre, según fuentes oficiales
El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche en la intersección de Cadetes Chilenos y Lencinas, en esa localidad del departamento de San Martín. Por la primera intersección circulaba un auto Chevrolet Onix al mando de un hombre de 55 años, mientras que por la segunda calle se trasladaba un joven de 21 años en una moto de 250 cilindradas.
Por motivos que se investigan, los vehículos chocaron en la intersección y el motociclista se llevó la peor parte ya que sufrió graves lesiones. Fue trasladado en estado crítico al Hospital Perrupato, donde terminó falleciendo minutos después.
El Ministerio de Seguridad confirmó que el conductor del auto que protagonizó el accidente tenía 0,56 gramos de alcohol en sangre, lo que alcanza a ser resultado positivo para labrar una multa vial pero no es la cantidad suficientes para ser considerado un agravante en una causa penal -debería superar el gramo en ese caso-.