Un accidente en Palmira dejó un motociclista muerto y el conductor del auto estaba alcoholizado

Por motivos que se investigan, los vehículos chocaron en la intersección y el motociclista se llevó la peor parte ya que sufrió graves lesiones. Fue trasladado en estado crítico al Hospital Perrupato, donde terminó falleciendo minutos después.

El Ministerio de Seguridad confirmó que el conductor del auto que protagonizó el accidente tenía 0,56 gramos de alcohol en sangre, lo que alcanza a ser resultado positivo para labrar una multa vial pero no es la cantidad suficientes para ser considerado un agravante en una causa penal -debería superar el gramo en ese caso-.