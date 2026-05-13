Mujer desaparecida en Bariloche: apareció en una cámara de seguridad y las alarmas se intensificaron

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Mujer desaparecida en Bariloche: el caso que paraliza Río Negro

Analía Corte, la mujer desaparecida, se ausentó de su casa en el barrio Rancho Grande (a la altura del kilómetro 6 de la Avenida De los Pioneros) sin llevar consigo su teléfono celular, documentación ni ropa de abrigo suficiente.

"Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación y atravesando un cuadro depresivo", detalló Gabriel Blondel, un amigo íntimo de la familia. El entorno no descarta que en su estado de vulnerabilidad haya ingresado inadvertidamente a algún terreno privado o zona boscosa.

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Un operativo sin precedentes por la mujer desaparecida en Bariloche

Ante la urgencia del caso, el Ministerio de Seguridad de Río Negro desplegó un megaoperativo que cuenta con más de 70 efectivos por turno trabajando al límite de la luz diurna.

El rastrillaje no solo abarca el ejido urbano y la zona céntrica, sino que se ha extendido agresivamente hacia el cerro Otto (con personal del grupo COER y Parques Nacionales), la ruta 23 y las agrestes costas del lago Nahuel Huapi. Las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra fueron marcadas como "zona sensible", por lo que buzos especializados de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se encuentran peinando las aguas y las márgenes de difícil acceso.

A la Policía de Bariloche se le sumaron perros rastreadores traídos especialmente desde General Conesa, la Brigada Montada para los senderos más hostiles, personal del SPLIF, Protección Civil, Bomberos y decenas de voluntarios del Club Andino, además de amigos y vecinos.

Las autoridades y la familia ruegan a los vecinos y comerciantes de la zona del kilómetro 6 que revisen sus cámaras de seguridad privadas, específicamente en la franja horaria clave del viernes entre las 11:00 y las 12:30 horas. Por el momento, ninguna otra lente ha logrado captarla.

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Dónde aportar información de la mujer desaparecida

Analía Corte mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña clara, tiene ojos castaños y cabello oscuro lacio, hasta los hombros, con algunas canas. Al momento de su desaparición, se desconoce con exactitud qué prendas vestía.

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Quienes puedan aportar cualquier dato sobre su paradero deben comunicarse de forma urgente al 911, al teléfono directo de la Comisaría 27° (2944) 442222, o acercarse a la dependencia policial más cercana.