El misterio en torno a Analía Corte, la mujer desaparecida de 52 años que es intensamente buscada en Bariloche desde el pasado viernes, sumó un dato que reconfiguró por completo el operativo: una cámara de seguridad instalada a bordo de un colectivo urbano registró sus movimientos
Mujer desaparecida en Bariloche: apareció en una cámara de seguridad y las alarmas se intensificaron
Analía Corte es una mujer que está desaparecida desde el viernes en Bariloche y una cámara de seguridad logró avistarla
Según información a la que pudo acceder la investigación, las imágenes de una unidad de la Línea 51 captaron a Analía el viernes 8 de mayo a las 11.18 de la mañana poco después de que abandonara su hogar.
El vehículo se dirigía hacia el centro de la ciudad patagónica. Este hallazgo constituye la primera y más fuerte pista concreta desde que se radicó la denuncia. Actualmente, la Comisaría 27° de Melipal solicitó formalmente a la empresa "Mi Bus" los registros fílmicos adicionales y los movimientos de la tarjeta SUBE para determinar exactamente en qué parada descendió.
Mujer desaparecida en Bariloche: el caso que paraliza Río Negro
Analía Corte, la mujer desaparecida, se ausentó de su casa en el barrio Rancho Grande (a la altura del kilómetro 6 de la Avenida De los Pioneros) sin llevar consigo su teléfono celular, documentación ni ropa de abrigo suficiente.
"Ella estaba emocionalmente mal, estaba con medicación y atravesando un cuadro depresivo", detalló Gabriel Blondel, un amigo íntimo de la familia. El entorno no descarta que en su estado de vulnerabilidad haya ingresado inadvertidamente a algún terreno privado o zona boscosa.
Un operativo sin precedentes por la mujer desaparecida en Bariloche
Ante la urgencia del caso, el Ministerio de Seguridad de Río Negro desplegó un megaoperativo que cuenta con más de 70 efectivos por turno trabajando al límite de la luz diurna.
El rastrillaje no solo abarca el ejido urbano y la zona céntrica, sino que se ha extendido agresivamente hacia el cerro Otto (con personal del grupo COER y Parques Nacionales), la ruta 23 y las agrestes costas del lago Nahuel Huapi. Las inmediaciones del arroyo Casa de Piedra fueron marcadas como "zona sensible", por lo que buzos especializados de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se encuentran peinando las aguas y las márgenes de difícil acceso.
A la Policía de Bariloche se le sumaron perros rastreadores traídos especialmente desde General Conesa, la Brigada Montada para los senderos más hostiles, personal del SPLIF, Protección Civil, Bomberos y decenas de voluntarios del Club Andino, además de amigos y vecinos.
Las autoridades y la familia ruegan a los vecinos y comerciantes de la zona del kilómetro 6 que revisen sus cámaras de seguridad privadas, específicamente en la franja horaria clave del viernes entre las 11:00 y las 12:30 horas. Por el momento, ninguna otra lente ha logrado captarla.
Dónde aportar información de la mujer desaparecida
Analía Corte mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña clara, tiene ojos castaños y cabello oscuro lacio, hasta los hombros, con algunas canas. Al momento de su desaparición, se desconoce con exactitud qué prendas vestía.
Quienes puedan aportar cualquier dato sobre su paradero deben comunicarse de forma urgente al 911, al teléfono directo de la Comisaría 27° (2944) 442222, o acercarse a la dependencia policial más cercana.