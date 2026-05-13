Mujer desaparecida en Bariloche: el alarmante dato que aportó la familia

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Mujer desaparecida en Bariloche: los últimos movimientos

El reloj marcaba las 11:18 de la mañana de aquel viernes cuando las cámaras de seguridad registraron lo que, hasta ahora, es la última constancia certera de sus movimientos. Analía se subió a un colectivo de la línea 51, viajando en dirección al centro de la ciudad patagónica.

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El seguimiento de los registros fílmicos recolectados arrojó una pista fundamental: la mujer habría descendido sola en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro comercial de Bariloche. Es justamente en este perímetro donde los investigadores, apoyados por la división de canes (grupo K) de las fuerzas de seguridad, han focalizado y profundizado los rastrillajes durante las últimas horas.

La hipótesis de que se traslade sola y por sus propios medios no fue descartada por la fiscalía. De hecho, su propio marido aportó a las pesquisas un dato de color respecto a sus hábitos de transporte: Analía solía movilizarse haciendo "dedo" o, al no contar con tarjeta SUBE, era frecuente que le pidiera a otros pasajeros que le pagaran el boleto a cambio de entregarles el dinero en efectivo.

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Mujer desaparecida en Bariloche: el pedido de las autoridades

Mientras el tiempo corre y las horas se vuelven críticas, las autoridades solicitan la máxima colaboración ciudadana para poder dar con el paradero de la mujer desaparecida.

El centro de Bariloche está empapelado con su rostro, pero la falta de su teléfono celular convierte a esta búsqueda en una carrera contra el tiempo basada, únicamente, en la agudeza visual de quienes puedan aportar el testimonio que finalmente la traiga de vuelta a casa.