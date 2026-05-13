La angustia crece minuto a minuto en San Carlos de Bariloche. A cinco días desde que poco y nada se sabe de Analía Corte, mujer de 52 años que está desaparecida, a quien se le perdió el rastro el pasado viernes, la investigación ha tomado un giro inesperado a raíz de un dato clave y alarmante aportado por su familia.
Mujer desaparecida en Bariloche: el alarmante dato que aportó la familia
Luego de ser divisada por medio de una cámara de seguridad, Analía Corte, mujer de 52 años que está desaparecida, es intensamente buscada en Bariloche
Según trascendió en las últimas horas, los investigadores trabajan sobre una hipótesis principal que hiela la sangre: la desaparición podría obedecer a una determinación propia de irse de su casa.
Sin embargo, el detalle que más preocupa a las autoridades y que enciende todas las alarmas es que, al momento de abandonar su domicilio, Analía lo hizo sin su teléfono celular, lo que imposibilita cualquier tipo de rastreo satelital o comunicación directa para constatar su estado de salud.
Mujer desaparecida en Bariloche: los últimos movimientos
El reloj marcaba las 11:18 de la mañana de aquel viernes cuando las cámaras de seguridad registraron lo que, hasta ahora, es la última constancia certera de sus movimientos. Analía se subió a un colectivo de la línea 51, viajando en dirección al centro de la ciudad patagónica.
El seguimiento de los registros fílmicos recolectados arrojó una pista fundamental: la mujer habría descendido sola en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro comercial de Bariloche. Es justamente en este perímetro donde los investigadores, apoyados por la división de canes (grupo K) de las fuerzas de seguridad, han focalizado y profundizado los rastrillajes durante las últimas horas.
La hipótesis de que se traslade sola y por sus propios medios no fue descartada por la fiscalía. De hecho, su propio marido aportó a las pesquisas un dato de color respecto a sus hábitos de transporte: Analía solía movilizarse haciendo "dedo" o, al no contar con tarjeta SUBE, era frecuente que le pidiera a otros pasajeros que le pagaran el boleto a cambio de entregarles el dinero en efectivo.
Mujer desaparecida en Bariloche: el pedido de las autoridades
Mientras el tiempo corre y las horas se vuelven críticas, las autoridades solicitan la máxima colaboración ciudadana para poder dar con el paradero de la mujer desaparecida.
El centro de Bariloche está empapelado con su rostro, pero la falta de su teléfono celular convierte a esta búsqueda en una carrera contra el tiempo basada, únicamente, en la agudeza visual de quienes puedan aportar el testimonio que finalmente la traiga de vuelta a casa.