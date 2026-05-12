Desaparecida en Bariloche: cómo sigue la investigación del caso a partir de la pista más clara encontrada

Lo hizo mientras su esposo no se encontraba en el domicilio. El dato arrojado por la cámara del colectivo constata sus primeros movimientos, pero el misterio ahora recae en saber en qué parada descendió.

Para esclarecer esto, la Comisaría 27° del barrio Melipal solicitó los registros de la tarjeta SUBE y el material fílmico completo a la empresa de transporte Mi Bus.

desaparecida-bariloche-analia-corte3

Desaparecida en Bariloche: un operativo masivo por tierra y agua

Con la aparición de este registro de la mujer desaparecida en Bariloche, el dispositivo de búsqueda creció tanto en personal como en cobertura territorial. Más de 70 efectivos policiales por turno se encuentran abocados a peinar desde los barrios del oeste hasta la ruta 23.

El foco principal se dividió en dos áreas críticas. Por un lado, el Cerro Otto, donde personal de Parques Nacionales y el grupo especial COER recorren intensamente los senderos. Por otro, la zona costera del lago Nahuel Huapi y las cercanías del arroyo Casa de Piedra. Al tratarse de un área sensible, allí trabajan buzos especializados de la Prefectura Naval Argentina (PNA) inspeccionando sectores de agua y márgenes de acceso complicado.

Por tierra, el despliegue no es menor: la División de Canes (con perros rastreadores llegados incluso desde General Conesa), la Brigada Montada y la Brigada Rural inspeccionan senderos de difícil acceso, apoyados desde el aire por drones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). A ellos se suman vecinos, el Club Andino, Bomberos y Protección Civil.

desaparecida-bariloche-analia-corte4

Desaparecida en Bariloche: preocupación por la salud y un antecedente

El reloj juega en contra y el clima de Bariloche agrava el escenario. Gabriel Blondel, amigo de la familia, detalló a los medios locales que la mujer atraviesa un cuadro depresivo, está medicada y se retiró de su domicilio en una situación de gran vulnerabilidad emocional: salió sin su teléfono celular, sin documentos y con poco abrigo.

Los allegados recordaron, además, un antecedente alarmante. En 2021, Analía vivió un episodio similar en el que se ausentó de forma intempestiva y, tras varias horas de búsqueda, fue hallada con un cuadro de hipotermia cerca de una playa. Esto enciende las alertas de los rescatistas frente a las bajas temperaturas de estos días.

desaparecida-bariloche-analia-corte2

El ruego de la familia y datos útiles por la mujer desaparecida en Bariloche

Tanto la policía como el círculo íntimo de la mujer reiteraron el pedido de colaboración a los vecinos y comerciantes de la zona del kilómetro 6 para que revisen minuciosamente sus cámaras de seguridad privadas, especialmente en la franja horaria de 11.00 a 12.30 del viernes.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba puesta, lo que dificulta un poco el rastreo visual. Analía mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de contextura delgada, tez trigueña blanca, tiene ojos castaños y cabello oscuro lacio con algunas canas, a la altura de los hombros. No posee rasgos físicos distintivos.

desaparecida-bariloche-analia-corte1

Cualquier persona que pueda aportar información fehaciente sobre su paradero debe comunicarse de manera urgente a la línea de emergencias 911, al teléfono de la Comisaría 27° (2944) 442222, o acercarse a la dependencia policial más cercana.