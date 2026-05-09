Quién es y qué pasó con el argentino desaparecido en España: lo buscaban con drones, helicópteros y perros

argentino desap La confirmación de la aparición por parte de uno de sus hijos. Instagram.

Afortunadamente, se supo que durante las primeras horas del viernes el argentino apareció y ya está con su familia, sin conocerse mayores detalles.

La familia del argentino desaparecido descartaba una acción voluntaria

Uno de los hijos de Scalco fue quien lo acompañó ese día hasta el taller y relató cómo fue el último contacto que tuvo con él. “Yo estaba dentro de mi auto y él me hizo una señal como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme”, contó a medios locales valencianos. “Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba”, agregó.

Gracián Scalco es oriundo de Canning, en el sur del conurbano bonaerense, y antes de mudarse a Europa trabajaba como gerente operativo del colegio Grilli, en Monte Grande. Era una persona conocida en las zonas de Esteban Echeverría y Ezeiza.

En diciembre de 2025 se instaló en España junto a su esposa y sus cuatro hijos, luego de que la familia sufriera un robo en el country donde vivían en Argentina. Eligieron radicarse en Riba-roja de Túria, una localidad cercana a L'Eliana.

Según explicó su hijo al portal Levante-EMV, la familia aún se sostiene económicamente con ahorros mientras Scalco busca trabajo. “Todavía estamos viviendo de los ahorros”, señaló.

Policia - Guardia Civil España La Guardia Civil española buscó intensamente a Scalco, que afortunadamente apareció. Imagen ilustrativa.

Mientras avanza la investigación y con Scalco ya con su familia, las autoridades españolas no descartan ninguna hipótesis. En las últimas horas se había recibido un aviso sobre un posible avistamiento en Sagunt, otra localidad cercana, lo que llevó a ampliar los rastrillajes hacia esa zona.

La familia del argentino desaparecido: "No entendemos nada"

La familia insistía en que no creían que se tratara de una desaparición voluntaria. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad”, expresó su hijo.

Y añadió: “Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular y tuvo algún accidente. Tal vez por el estrés del cambio de vida necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro”.

En paralelo, la búsqueda se viralizó en redes sociales, donde integrantes de la comunidad argentina en Europa compartieron imágenes y datos para intentar obtener información sobre su paradero.

La Cancillería argentina recordó además que, en este tipo de casos, los consulados actúan como enlace con las autoridades locales y pueden gestionar alertas internacionales, como las notificaciones amarillas de Interpol.