Cayó el "roba tangas": se metía en patios de casa y sustraía la ropa interior

Embed Buscan al “hurta tangas” en Misiones: robó ropa interior de una soga y huyó pic.twitter.com/aZkuIH24Cz — EL DIARIO (@diariocarlospaz) May 5, 2026

La detención del "roba tangas"

El jueves pasado, el individuo actuó con aparente tranquilidad y conocimiento del lugar, dirigiéndose directamente hacia la ropa interior tendida en el patio de una casa de San Pedro sin causar disturbios mayores.

Vecinas de la zona relataron que el hombre accedió a los fondos de la casa sin ser advertido inicialmente. Una vez consumado el robo, tomó varias prendas íntimas y huyó corriendo del lugar. El video del hecho muestra la rapidez de la maniobra: el sujeto selecciona las tangas y se retira en cuestión de segundos.

Este modus operandi ha generado especulaciones sobre si se trata de un fetichista o alguien con un patrón repetitivo, ya que vecinos reportaron robos similares en las inmediaciones, aunque sin denuncias formales consolidadas hasta el momento.

Según confirmaron las autoridades de Misiones, la investigación logró identificar al autor del robo gracias a las imágenes de la cámara de seguridad que dejaron su rostro al descubierto. En cuestión de días, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial que lo imputará por el delito de hurto simple, aunque se trata de una calificación excarcelable por lo que probablemente recuperará su libertad.