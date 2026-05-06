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Inseguridad en Mendoza

Un empresario de San Rafael y su esposa pasaron toda la noche atados tras un robo

La empleada doméstica los encontró atados a las 8 de este miércoles. El robo comenzó a las 22 del martes.

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Buscan a los autores del robo a la familia sanrafaelina. Los tuvieron atados durante 10 horas.

Buscan a los autores del robo a la familia sanrafaelina. Los tuvieron atados durante 10 horas.

Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Una familia conocida en San Rafael por su empresa de turismo fue víctima de un violento robo este martes por la noche. Un encapuchado ingresó a la vivienda ubicada en calles Presidente Alvear y Montecaseros, en el barrio SAT, redujo al matrimonio De Martis, golpeó al dueño de casa y los ató con precintos. Así, desde las 22, permanecieron hasta la mañana siguiente.

Fue recién a las 8.30 del miércoles cuando la empleada doméstica llegó a la casa y encontró a la pareja maniatada. Una sobrina de la familia llamó al 911.

barrio sat san rafael
El robo ocurrió en el barrio Sat.

El robo ocurrió en el barrio Sat.

Manlio De Martis, empresario dueño de De Martis Turismo, fue trasladado al hospital por las agresiones recibidas y su esposa quedó en el domicilio.

El encapuchado se llevó dinero en efectivo -el monto no trascendió- y celulares. Este miércoles, personal de la División Científica trabajó en el lugar en busca de huellas para tratar de identificar al autor.

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