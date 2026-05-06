Una familia conocida en San Rafael por su empresa de turismo fue víctima de un violento robo este martes por la noche. Un encapuchado ingresó a la vivienda ubicada en calles Presidente Alvear y Montecaseros, en el barrio SAT, redujo al matrimonio De Martis, golpeó al dueño de casa y los ató con precintos. Así, desde las 22, permanecieron hasta la mañana siguiente.
Inseguridad en Mendoza
Un empresario de San Rafael y su esposa pasaron toda la noche atados tras un robo
La empleada doméstica los encontró atados a las 8 de este miércoles. El robo comenzó a las 22 del martes.
Fue recién a las 8.30 del miércoles cuando la empleada doméstica llegó a la casa y encontró a la pareja maniatada. Una sobrina de la familia llamó al 911.
Manlio De Martis, empresario dueño de De Martis Turismo, fue trasladado al hospital por las agresiones recibidas y su esposa quedó en el domicilio.
El encapuchado se llevó dinero en efectivo -el monto no trascendió- y celulares. Este miércoles, personal de la División Científica trabajó en el lugar en busca de huellas para tratar de identificar al autor.