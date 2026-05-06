Un empresario de San Rafael y su esposa pasaron toda la noche atados tras un robo

Manlio De Martis, empresario dueño de De Martis Turismo, fue trasladado al hospital por las agresiones recibidas y su esposa quedó en el domicilio.

El encapuchado se llevó dinero en efectivo -el monto no trascendió- y celulares. Este miércoles, personal de la División Científica trabajó en el lugar en busca de huellas para tratar de identificar al autor.