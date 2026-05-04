La caída en desgracia del "Ben 10" mendocino: ahora lo detuvieron por un supuesto robo a una casa

policias de mendoza armados1 Policías lograron detener al "Ben 10" mendocino en Maipú. Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza

Hechos similares, y más graves, se repitieron al menos 44 veces entre 2019 y 2026.

La caída

Este sábado fue detenido a las 4 de la madrugada en el barrio Remedios de Escalada cuando un llamado al 911 informó sobre dos sujetos en actitud sospechosa. Los policías los identificaron por los datos que aportó el denunciante. Pero los ladrones al ver a los efectivos intentaron huir por los techos de una casa.

Los investigadores intentan determinar si Gómez Reinoso y su compañero fueron los autores de un intento de robo agravado que ocurrió unas horas antes.

Los antecedentes del "Ben 10" mendocino

El "Ben 10" mendocino arrastra un extenso historial de detenciones: 44 registros entre 2019 y 2026, según informaron fuentes policiales. Aunque los mismos consultados explicaron que con la difusión de la foto esperan que aparezcan nuevos denunciantes. También contaron que el apodo surgió del barrio porque cuando era chico se hizo un corte muy parecido al de Ben Tennyson, el protagonista de Ben 10.

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La más reciente fue la del sábado en la jurisdicción de Comisaría 10 y Subcomisaría Coquimbito, bajo la figura de tentativa de delitos contra la propiedad, prevista en los artículos 42 a 44 y 162 a 185 del Código Penal. Se trata de un hecho en el que la Justicia investiga un intento de robo que no llegó a concretarse.

El prontuario muestra una reiteración sostenida de aprehensiones a lo largo de los años, con especial concentración entre 2021 y 2023, período en el que fue demorado en numerosas oportunidades por infracción a la ley provincial 6.722, normativa contravencional vigente en Mendoza.

multas transito guaymallen El "Ben 10" mendocino también rompía la Ley de Tránsito.

Las actuaciones policiales se repiten principalmente en dependencias de Tropero Sosa, Coquimbito, Conde Maza y Comisaría 10, lo que evidencia una presencia reiterada del sujeto en conflictos con la ley dentro del Gran Mendoza.

En total, el registro contabiliza 44 intervenciones policiales en siete años, con un patrón de reiteración que culmina, por ahora, con la detención del 2 de mayo. En ningún caso fue condenado.

El Ministerio Público Fiscal lo tiene sindicado en 5 hechos. El del sábado, uno por lesiones culposas, otro por infringir la ley de tránsito, otro por disparo de armas de fuego sin heridas, otro por amenazas, otro por uso de armas y agresiones y otro por robo simple.

Además, mientras era menor de edad tuvo una causa por dos delitos contra la integridad sexual, según explicaron fuentes judiciales.