Podría ser simpático para cualquier malandra tener el apodo "Ben 10", un personaje animado con poderes mágicos. Pero no está claro si a José Miguel Gómez Reinoso (28) le guste tanto, porque precisamente no tiene ninguna de las características que hacen especial al héroe de Cartoon Network, según indicaron fuentes policiales. Por el contrario, efectivos explicaron a Diario UNO que el detenido del sábado por un supuesto robo no es más que un rastrero.
La caída en desgracia del "Ben 10" mendocino: ahora lo detuvieron por un supuesto robo a una casa
José Miguel Gómez Reinoso (28) atemorizó durante años a los vecinos de Maipú por distintos delitos. Quedó detenido este sábado. Los policías lo bautizaron como el "Ben 10" de Mendoza
Es verdad, sin embargo, que durante años atormentó a los vecinos de Maipú y que varios efectivos se quedaron con las ganas de atraparlo en más de una ocasión.
El 3 de enero de este año, en uno de los intentos por agarrarlo, unos policías lo vieron subido a un colectivo de la línea 800 por calles Tropero Sosa y Urquiza. Cuando pararon la unidad y se subieron, Gómez Reinoso rompió el parabrisas y escapó corriendo por un descampado. Su cómplice, Jennifer Natalia Castro Orozco (29), golpeó a una de las agentes y quedó detenida por resistencia a la autoridad y lesiones.
Hechos similares, y más graves, se repitieron al menos 44 veces entre 2019 y 2026.
La caída
Este sábado fue detenido a las 4 de la madrugada en el barrio Remedios de Escalada cuando un llamado al 911 informó sobre dos sujetos en actitud sospechosa. Los policías los identificaron por los datos que aportó el denunciante. Pero los ladrones al ver a los efectivos intentaron huir por los techos de una casa.
Los investigadores intentan determinar si Gómez Reinoso y su compañero fueron los autores de un intento de robo agravado que ocurrió unas horas antes.
Los antecedentes del "Ben 10" mendocino
El "Ben 10" mendocino arrastra un extenso historial de detenciones: 44 registros entre 2019 y 2026, según informaron fuentes policiales. Aunque los mismos consultados explicaron que con la difusión de la foto esperan que aparezcan nuevos denunciantes. También contaron que el apodo surgió del barrio porque cuando era chico se hizo un corte muy parecido al de Ben Tennyson, el protagonista de Ben 10.
La más reciente fue la del sábado en la jurisdicción de Comisaría 10 y Subcomisaría Coquimbito, bajo la figura de tentativa de delitos contra la propiedad, prevista en los artículos 42 a 44 y 162 a 185 del Código Penal. Se trata de un hecho en el que la Justicia investiga un intento de robo que no llegó a concretarse.
El prontuario muestra una reiteración sostenida de aprehensiones a lo largo de los años, con especial concentración entre 2021 y 2023, período en el que fue demorado en numerosas oportunidades por infracción a la ley provincial 6.722, normativa contravencional vigente en Mendoza.
Las actuaciones policiales se repiten principalmente en dependencias de Tropero Sosa, Coquimbito, Conde Maza y Comisaría 10, lo que evidencia una presencia reiterada del sujeto en conflictos con la ley dentro del Gran Mendoza.
En total, el registro contabiliza 44 intervenciones policiales en siete años, con un patrón de reiteración que culmina, por ahora, con la detención del 2 de mayo. En ningún caso fue condenado.
El Ministerio Público Fiscal lo tiene sindicado en 5 hechos. El del sábado, uno por lesiones culposas, otro por infringir la ley de tránsito, otro por disparo de armas de fuego sin heridas, otro por amenazas, otro por uso de armas y agresiones y otro por robo simple.
Además, mientras era menor de edad tuvo una causa por dos delitos contra la integridad sexual, según explicaron fuentes judiciales.