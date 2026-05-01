De la Catedral al Casino: robó 3 millones de pesos de una iglesia y lo atraparon apostando

iglesia venado tuerto La iglesia que sufrió el millonario robo en Venado Tuerto, Santa Fe. Foto: gentileza.

Investigación, cámaras de monitoreo y detención en Rosario tras el robo

La policía de Investigaciones analizó las cámaras del sistema de monitoreo municipal y recolectó testimonios que permitieron identificar al autor: un hombre oriundo de la provincia de La Rioja.

En ese marco, los investigadores lograron rastrear el paradero del sospechoso en tiempo real. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad del casino rosarino y la realización de "mensajes controlados", la policía pudo seguir sus movimientos dentro de la casa de juegos.

Esposado.jpg El hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Imagen ilustrativa.

La captura se produjo finalmente en el mismo casino, luego de que el hombre intentara contactar nuevamente al remisero para concretar una transacción financiera. Tras su arresto, fue trasladado de regreso para enfrentar la imputación, según publica Aire de Santa Fe.

Por estas horas, la Justicia investiga si el detenido está involucrado en otros delitos similares reportados recientemente en el norte de la provincia de Santa Fe, dada la modalidad empleada en este golpe.