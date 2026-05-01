Un robo tan absurdo como insólito sorprendió a los vecinos de Santa Fe, sobre todo a los de Venado Tuerto y Rosario. Ocurre que un hombre fue detenido luego de haber protagonizado un atraco millonario en una iglesia, la Catedral de Venado Tuerto. Según confirmaron fuentes policiales, el sospechoso sustrajo una suma cercana a los 3 millones de pesos y, lejos de ocultarse, se dirigió directamente a un casino para apostar el botín.
De la Catedral al Casino: robó 3 millones de pesos de una iglesia y lo atraparon apostando
Insólito robo. El delincuente sustrajo el botín tras ingresar a la iglesia por un acceso sin seguridad. Fue detenido en un casino
El robo fue el último miércoles, cuando el ladrón aprovechó una puerta sin medidas de seguridad sobre la calle 25 de Mayo para ingresar a la iglesia. Una vez adentro, logró hacerse con el efectivo y escapó rápidamente de la ciudad.
Su plan de fuga incluyó la contratación de un remís para recorrer los más de 160 kilómetros que separan Venado Tuerto de la ciudad de Rosario.
Investigación, cámaras de monitoreo y detención en Rosario tras el robo
La policía de Investigaciones analizó las cámaras del sistema de monitoreo municipal y recolectó testimonios que permitieron identificar al autor: un hombre oriundo de la provincia de La Rioja.
En ese marco, los investigadores lograron rastrear el paradero del sospechoso en tiempo real. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad del casino rosarino y la realización de "mensajes controlados", la policía pudo seguir sus movimientos dentro de la casa de juegos.
La captura se produjo finalmente en el mismo casino, luego de que el hombre intentara contactar nuevamente al remisero para concretar una transacción financiera. Tras su arresto, fue trasladado de regreso para enfrentar la imputación, según publica Aire de Santa Fe.
Por estas horas, la Justicia investiga si el detenido está involucrado en otros delitos similares reportados recientemente en el norte de la provincia de Santa Fe, dada la modalidad empleada en este golpe.