El viernes pasado, cerca de las 19:30, Agustín Rivero (21) regresaba de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue asesinado en Temperley. Se conocieron las imágenes del robo que derivó en el crimen y la reconstrucción es clara: la víctima no se resistió al asalto y de todas formas lo balearon.
Video: tenía 21 años y cometieron su crimen en un robo al cual nunca se resistió
El crimen del joven generó un reclamo por la inseguridad que se vive en varias zonas del conurbano bonaerense
Agustín Rivero caminaba cuando fue interceptado por un Volkswagen Voyage negro, robado horas antes. Del vehículo descendieron delincuentes armados que formaban parte de una banda en pleno raid delictivo. El chico llevaba su mochila con apuntes para rendir exámenes próximos y su celular. No opuso resistencia alguna.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del crimen. En el video se observa cómo el universitario, al verse amenazado con un arma, tira inmediatamente su mochila al piso entregándola sin oponer resistencia. Los asaltantes exigían también el teléfono celular. El joven intentó alejarse un paso, pero uno de los delincuentes le disparó a quemarropa en el abdomen.
Gravemente herido, logró cruzar la calle en busca de ayuda. Una vecina lo asistió y lo trasladó de urgencia al Hospital de Banfield donde falleció poco después a causa de la herida de bala durante el robo.
Quién era la víctima del robo y crimen en Lomas de Zamora
Agustín Rivero estudiaba para ser despachante de aduana y cursaba Administración de Empresas. Era un joven común que volvía de la facultad con la rutina diaria: estudiar, acompañar a un amigo y avisar en casa que había llegado. Esa tarde había dejado a un compañero en su domicilio y caminaba los últimos metros hacia su hogar.
La familia y vecinos describieron el hecho como un crimen a sangre fría: “Solo volvía de la facultad”, repitieron en los medios, destacando que no llevaba nada de valor que justificara la violencia. El raid de la banda incluyó el robo del auto y, minutos antes, una Renault Kangoo en la misma zona.
La investigación avanzó rápidamente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos. La causa se caratuló como homicidio en ocasión de robo y robo agravado. Hasta el momento se detuvieron a dos integrantes de la banda: los hermanos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes.
Otros dos sospechosos del crimen identificados como Alejandro Lecoque Alexander y Matías Ezequiel Daller permanecen prófugos. Los detenidos ya tenían prontuario por delitos similares.