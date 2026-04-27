Video: tenía 21 años y cometieron su crimen en un robo al cual nunca se resistió

Embed Isidro Casanova, república delictiva de La Matanza. Una pareja andaba en moto hasta que…final esperado. pic.twitter.com/MEskHDyJND — Lucas Jerez (@lucasmjerez) April 26, 2026

Gravemente herido, logró cruzar la calle en busca de ayuda. Una vecina lo asistió y lo trasladó de urgencia al Hospital de Banfield donde falleció poco después a causa de la herida de bala durante el robo.

Quién era la víctima del robo y crimen en Lomas de Zamora

Agustín Rivero estudiaba para ser despachante de aduana y cursaba Administración de Empresas. Era un joven común que volvía de la facultad con la rutina diaria: estudiar, acompañar a un amigo y avisar en casa que había llegado. Esa tarde había dejado a un compañero en su domicilio y caminaba los últimos metros hacia su hogar.

La familia y vecinos describieron el hecho como un crimen a sangre fría: “Solo volvía de la facultad”, repitieron en los medios, destacando que no llevaba nada de valor que justificara la violencia. El raid de la banda incluyó el robo del auto y, minutos antes, una Renault Kangoo en la misma zona.

crimen robo agustin rivero 2 La víctima fatal del crimen en Lomas de Zamora.

La investigación avanzó rápidamente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos. La causa se caratuló como homicidio en ocasión de robo y robo agravado. Hasta el momento se detuvieron a dos integrantes de la banda: los hermanos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes.

Otros dos sospechosos del crimen identificados como Alejandro Lecoque Alexander y Matías Ezequiel Daller permanecen prófugos. Los detenidos ya tenían prontuario por delitos similares.