IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), propietaria del Mendoza Shopping, cerró la compra de otro centro comercial. Con una inversión de U$S 13,5 millones, de esta forma su portafolio de shoppings ya llegó a 18 en distintos puntos del país.
El dueño del Mendoza Shopping compró otro centro comercial y ya tiene 18 en todo el país
La compra fue por U$S13,5 millones. El centro comercial cuenta con 49 locales y 2 salas de cines. La inversión y los negocios del propietario del Mendoza Shopping
Se trata del complejo Los Gallegos, ubicado en Rivadavia 3050, ciudad de Mar del Plata. La transacción fue por el 100% del shopping, de una superficie aproximada de 10.500 m2 que incluye 49 locales, 14 stands, 2 salas de cines y una tienda departamental, además de un área de estacionamiento para 115 vehículos.
Sobre la modalidad de la inversión, IRSA, del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, pagó U$S 12,5 millones al momento de la compra. El acuerdo contempló un saldo retenido en concepto de garantía de U$S1 millón.
"Mar del Plata constituye una de las principales plazas comerciales del interior del país, y ofrece un sólido potencial para el desarrollo y la expansión de la actividad comercial", señaló Lucila Huidobro, apoderada de IRSA, sobre la compra del centro comercial en la principal ciudad balnearia de la Costa Atlántica, a unos 400 kilómetros al sur de CABA.
Con el nuevo shopping, cuántos suma IRSA en el país
Con el centro comercial marplatense, el portfolio de centros comerciales Elsztain suma 18 activos, y 16 son operados actualmente por IRSA como el Mendoza Shopping. En total, suma una superficie de ventas de 400.000 m2.
Su anterior inversión había sido en setiembre del 2025: la compra de un shopping en Morón (Buenos Aries), por algo más de U$S9 millones. En esa oportunidad cerró otro tipo de trato, con el pago del 50% al contado y el saldo en 4 cuotas.
En paralelo, el empresario allegado al presidente Javier Milei apuesta al real estate. Por ahora, en Buenos Aires.
De hecho, en mayo del año pasado cerró su negocio más ambicioso hasta ahora: Ramblas del Plata, un desarrollo residencial de lujo, a cambio de U$S 23 millones, que ocupa el predio de 71,6 hectáreas la ex Ciudad Deportiva del club Boca Juniors. Allí proyecta construir 6.400 viviendas de alta categoría y un hotel de alta gama.
Sobre la superficie total, la mitad fue cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, para Elsztain el foco está puesto en la venta de lotes de alrededor de 3 mil hectáreas.