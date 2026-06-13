El dueño del Mendoza Shopping compró otro centro comercial y ya tiene 18 en todo el país

image Así es Los Gallegos, el nuevo shopping adquirido por IRSA a partir de una inversión de U$S13,5 millones

"Mar del Plata constituye una de las principales plazas comerciales del interior del país, y ofrece un sólido potencial para el desarrollo y la expansión de la actividad comercial", señaló Lucila Huidobro, apoderada de IRSA, sobre la compra del centro comercial en la principal ciudad balnearia de la Costa Atlántica, a unos 400 kilómetros al sur de CABA.

Con el nuevo shopping, cuántos suma IRSA en el país

Con el centro comercial marplatense, el portfolio de centros comerciales Elsztain suma 18 activos, y 16 son operados actualmente por IRSA como el Mendoza Shopping. En total, suma una superficie de ventas de 400.000 m2.

Su anterior inversión había sido en setiembre del 2025: la compra de un shopping en Morón (Buenos Aries), por algo más de U$S9 millones. En esa oportunidad cerró otro tipo de trato, con el pago del 50% al contado y el saldo en 4 cuotas.

En paralelo, el empresario allegado al presidente Javier Milei apuesta al real estate. Por ahora, en Buenos Aires.

De hecho, en mayo del año pasado cerró su negocio más ambicioso hasta ahora: Ramblas del Plata, un desarrollo residencial de lujo, a cambio de U$S 23 millones, que ocupa el predio de 71,6 hectáreas la ex Ciudad Deportiva del club Boca Juniors. Allí proyecta construir 6.400 viviendas de alta categoría y un hotel de alta gama.

Sobre la superficie total, la mitad fue cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, para Elsztain el foco está puesto en la venta de lotes de alrededor de 3 mil hectáreas.