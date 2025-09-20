“Al Oeste Shopping” cuenta con una superficie aproximada de 20.000 m2 que incluye 40 locales, 6 locales gastronómicos, 5 canchas de pádel, 14 salas de cines y 1.075 espacios de estacionamiento. Pero su nuevo dueño apuesta a su potencial de expansión, que le permitiría construír otros 12.000 m2.

Para Elsztain el centro comercial que acaba de adquirir estaba sub-explotado. Para adquirirlo pagó un 50% del monto acordado, mientras que el resto del importe se cancelará en 4 cuotas anuales.

Es el segundo shopping que el empresario, amigo íntimo del presidente Javier Milei, adquiere en menos de un año. En diciembre había comprado otro, también en Buenos Aires, por U$S 27 millones, y del mismo modo, con un financiamiento extendido.

De shopping a outlet, el nuevo negocio

"El centro comercial se encuentra actualmente operando por debajo de su potencial y, en el marco del plan de desarrollo en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, la compañía proyecta reconvertirlo en outlet y relanzarlo en el transcurso del próximo año" explicó Lucila Huidobro, responsable de Relaciones con el Mercado de IRSA.

Tras esta adquisición, el portfolio de centros comerciales de la Sociedad que controla el zar de los shoppings, suma 17 activos, de los cuales 16 son operados por IRSA totalizando aproximadamente 390.000 m2 de ABL.

Pese a la crisis de consumo, Elsztain, un empresario del círculo íntimo del presidente Javier Milei, viene expandiéndose sin prisa pero sin pausa.

Tras emprender la venta de lotes en un megaemprendimiento inmobiliario de lujo cercano a Puerto Madero en mayo, vuelve a poner el ojo en el retail, el hardcore de sus negocios.