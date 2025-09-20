Inicio Economía laboratorio
Proyecto de avanzada

Un laboratorio de Mendoza desarrolló un kit de análisis con nanotecnología único en el país

Trabaja en la medición de yodo en el cuerpo humano con demandas de todo el país. La nueva tecnología se presentó en un foro realizado en Mendoza

Miguel Ángel Flores
Parte del equipo del laboratorio de endocrinología

Mendoza se consolida como polo de nanotecnología. De hecho, atrae interés de inversores sobre proyectos de avanzada en marcha como el de un laboratorio, único del país especializado en análisis del déficit de yodo en el cuerpo humano.

La nanotecnología se basa en el uso de nanopartículas, que representan la milésima parte de 1 mm. Una unidad de medida mínima aplicable a desarrollos de robótica y la ciencia médica en general, como el caso del centro de investigación local.

Un encuentro sobre avances en la materia gestado por la UNCuyo en el Parque TIC de Godoy Cruz reunió a emprendedores con la Fundación Argentina de Nanotecnología, su nexo con inversores y fuentes de financiamiento para apalancarlos.

image
El laboratorio desarrolló un test diagnóstico de yodo a partir de nanopartículas de plata.

Allí se puso de relieve el trabajo del Laboratorio de Endocrinología de Reproducción y Lactancia, un centro de referencia a nivel nacional y también regional para la medición del yodo, que acaba de desarrollar un kit en base al uso de nanómetros.

"El método actual es bioquímico y usa reactivos con sustancias nocivas para el ambiente como arsénico y el ácido sulfúrico. Por eso desarrollamos un test diagnóstico a partir de nanopartículas de plata", explicó Belén Hapon, su responsable.

Salud y economía: ¿por qué es importante el yodo?

El yodo es un componente fundamental para la salud, a tal punto que su falta o déficit condiciona el funcionamiento de la glándula tiroides, y la hormona que genera y regula casi todas las funciones del ser humano.

Esto incluye desde la reproducción hasta el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la nutrición y hasta cuadros de ansiedad y de depresión. De hecho, su déficit generó el bocio endémico, que durante los años '50 llegó a afectar al 50% de la población de Mendoza.

Ya en los '80 se había reducido al 20/30%, pero desde entonces no hay indicadores de la situación poblacional. A eso también se aboca el laboratorio, que junto a los hospitales Notti y Paroissien ya encararon un estudio para actualizar esa estadística.

Mientras tanto, el kit "nanotecnológico" que la doctora Hapon y su equipo desarrolló avanza.

La experta asegura que "no solo se usa pocos reactivos sino que nos permite discriminar pacientes que tienen una deficiencia severa de yodo de los que tienen algo leve o niveles adecuados. Es un método simple y económico".

Comparativamente, su costo es hasta 70% inferior al análisis bioquímico convencional y más rápido. "Además, se pueden procesar varias muestras de orina simultáneamente. Estamos validándolo con la comunidad científica, sólo falta escalarlo para que sea accesible a la población", explicó.

medicion de yodo
Así se ven las nanopartículas utilizadas en la determinación de iodo en la orina, con los colores que identifican si su nivel es adecuado o no

Nanotecnología, con ley pero sin apoyo

Atrae a muchos emprendedores expertos en la materia. Y si bien tiene desde hace 3 años su propia ley de incentivo fiscal la nanotecnología aún no consigue financiamiento suficiente para crecer.

Así lo asumen Hapon y su equipo, al considerar que "siempre estamos buscando financiamiento, pero contamos con buena predisposición de nuestros colaboradores y apoyo de la UNCuyo. Tenemos que escribir proyectos para pedir apoyo y lleva mucho tiempo".

El encuentro en el Parque TIC de Godoy Cruz, aunque fue un puente con la Fundación de Nanotecnología, dejó abierto el canal para la recepción de inversores privados, la próxima etapa a la que apuesta avanzar el laboratorio con su iniciativa.

