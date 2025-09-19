Inicio Economía Comercio
Día del Empleado de Comercio: supermercados y comercios cierran por 24 horas en Mendoza

El Centro de Empleados de Comercio y las cámaras empresariales ratificaron que durante un día todos los comercios van a estar cerrados en Mendoza la semana que viene

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Si usted sale a la calle para comprar un pantalón, una camisa o cualquier otro elemento y se encuentra con todos los comercios cerrados, sepa que habrá una razón que dura 24 horas, aun cuando esto no fuese un sábado o un domingo.

El Centro de Empleados de Comercio y las cámaras que nuclean a los comerciantes confirmaron que el lunes 22 de septiembre, todos los comercios van a tener cerradas sus puertas, salvo aquellos que sean atendidos por sus propios dueños. Y hay una razón para ello.

Por qué los comercios van a estar cerrados

La razón para que todos los comercios vayan a cerrar sus puertas se encuentra en que el viernes 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio, pero este siempre se traslada para un lunes, en este caso, el 22 de septiembre.

Esta fecha para que los comercios estén cerrados fue elegida y aprobada en Mendoza. En otros puntos del país, los comercios van a cerrar el lunes 29 de septiembre.

Entre aquellos negocios que permanecerán cerrados el lunes se encuentran los comercios, los centros comerciales y los supermercados. No obstante, si los dueños quisieran abrir sus locales y atenderlos ellos, no hay problema.

¿Se paga como feriado el Día del Empleado de Comercio?

Ahora, si una persona tuviese que trabajar durante el Día del Empleado de Comercio, se puede plantear la duda de si lo cobra como feriado. En realidad, al no ser considerado así por el Gobierno Nacional, sino ser parte de un arreglo, no hay obligación de pagarlo de ese modo.

No obstante, sí se considera que los trabajadores de la rama del comercio no deben trabajar ese día, por lo que desde las cámaras que aglutinan a los trabajadores y a las empresas se llega al arreglo de no abrir las puertas. Además, esto, al estar aprobado por la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, si no se cumple, puede acarrear sanciones.

