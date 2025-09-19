Día del Empleado de Comercio: supermercados y comercios cierran por 24 horas en Mendoza

Por qué los comercios van a estar cerrados

La razón para que todos los comercios vayan a cerrar sus puertas se encuentra en que el viernes 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio, pero este siempre se traslada para un lunes, en este caso, el 22 de septiembre.

Esta fecha para que los comercios estén cerrados fue elegida y aprobada en Mendoza. En otros puntos del país, los comercios van a cerrar el lunes 29 de septiembre.

Entre aquellos negocios que permanecerán cerrados el lunes se encuentran los comercios, los centros comerciales y los supermercados. No obstante, si los dueños quisieran abrir sus locales y atenderlos ellos, no hay problema.

Locales comerciales - ropa - compras - comercios de Palmares - shopping El 22 de septiembre van a estar todos los comercios cerrados en Mendoza Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

¿Se paga como feriado el Día del Empleado de Comercio?

Ahora, si una persona tuviese que trabajar durante el Día del Empleado de Comercio, se puede plantear la duda de si lo cobra como feriado. En realidad, al no ser considerado así por el Gobierno Nacional, sino ser parte de un arreglo, no hay obligación de pagarlo de ese modo.

No obstante, sí se considera que los trabajadores de la rama del comercio no deben trabajar ese día, por lo que desde las cámaras que aglutinan a los trabajadores y a las empresas se llega al arreglo de no abrir las puertas. Además, esto, al estar aprobado por la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, si no se cumple, puede acarrear sanciones.