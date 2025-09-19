Video: así fue el robo de los presuntos motochorros intensamente buscados y detenidos en un megaoperativo

Se dio con dos motochorros buscados en Mendoza: así fue la detención

Los vecinos del barrio San Martin se despertaron con un importante despliegue policial en los ingresos a la zona, y es que se trataba de un megaoperativo encabezado por la Ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus.

Desde las 2 de la madrugada, efectivos policiales y móviles se instalaron en la zona de atrás del Hospital Lagomaggiore, y comenzaron con este operativo, que derivó en un total de 45 allanamientos, 7 detenidos buscados por violentos asaltos, y secuestro de armas de fuego, motos, autos, drogas y elementos robados.

Esta modalidad de megaoperativos, como el que se realizó en el Barrio San Martín, viene replicándose hace tiempo en la provincia de Mendoza. La Ministra de Seguridad encabeza este tipo de trabajos, y el objetivo es dar con personas que son buscadas por la Ley y con elementos que formaron parte de algún hecho delictivo.

Cocaína, marihuana, autopartes, vehículos robados, 14 celulares, fueron parte del secuestro junto a los 7 detenidos en el megaoperativo por una seguidilla de violentos robos ocurridos en la Cuarta, Quinta y Sexta Sección, de Capital, en las últimas semanas.

oprativo policía allanamientos barrio san martin El operativo derivó en 45 allanamientos de este importante barrio de la capital de Mendoza. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Entre los 7 detenidos, se destaca la presencia de los dos presuntos autores de uno de los hechos delictivos más resonantes de Mendoza en las últimas semanas. Se trataría de los motochorros que asaltaron a una chica de 17 y, tras robarle el celular, le dispararon por la espalda.

El hecho violento ocurrió en pleno centro de Mendoza, puntualmente en las calles Aristóbulo del Valle y Huarpes, de la Sexta Sección, cuando la joven regresaba a su casa pasadas las 22 del viernes 29 de agosto.

En el medio de los allanamientos y la detención de los dos presuntos motochorros, se secuestró la moto y el arma de fuego implicadas en el asalto.

Así fue el violento asalto de dos motochorros en el centro de Mendoza

La grabación, compartida por el Diario El Sol, fue tomada por una cámara de seguridad de una de las casas de la zona. Las imágenes son fuertes, impactantes y claras: se ve como los dos motochorros increpan a la joven, le roban su celular, escapan, pero vuelven para dispararle por la espalda a la joven de 17 años.

La víctima estuvo internada una semana hasta que le dieron el alta y se presentó a declarar para contar el violento hecho que había sufrido.