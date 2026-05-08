Video: apedreó una reconocida pizzería y terminó condenado en menos de 24 horas

piedrazos pizzería buenos aires2 La pizzería que fue apedreada en Chacarita. Foto: Google Street View.

El titular del Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas 2 de Buenos Aires hizo además lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el auxiliar fiscal de la UFLA Norte en función de los riesgos procesales existentes.

El video que fue clave

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de mayo pasado cuando el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) advirtió que un hombre arrojó tres pedazos de baldosas contra el frente de la pizzería.

Con la descripción aportada por el CMU, que señalaba a un hombre vestido con chaleco gris, campera bordó y jeans, el sospechoso por el ataque fue detenido por la Policía de Buenos Aires a 7 cuadras del lugar del hecho.

Embed ARROJÓ PIEDRAS A UNA PIZZERÍA; LO CONDENARON EN 24 HORAS

- Los hechos fueron en Chacarita.

- El acusado tenía antecedentes.

- Fallo del juzgado Contravencional 2. pic.twitter.com/s8iFGwX02f — Vía Szeta (@mauroszeta) May 7, 2026

Al tomar intervención la UFLA Norte, se recabaron las pruebas del hecho junto a declaraciones testimoniales, y de esta manera se lo imputó por el delito de daños. En la audiencia realizada al día siguiente, el imputado reconoció la autoría de los hechos y, por tal motivo, se lo condenó. Asimismo, permanece en prisión preventiva a la espera de la homologación del acuerdo tras haber arrojado los piedrazos.