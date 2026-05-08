Un hombre fue condenado a prisión en menos de 24 horas tras ser hallado culpable de arrojar piedrazos a una reconocida pizzería ubicada en en el barrio porteño de Chacarita. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de Buenos Aires y el video fue una clave en la investigación exprés.
Video: apedreó una reconocida pizzería y terminó condenado en menos de 24 horas
El hombre quedó filmado con las cámaras de seguridad tras lanzar los piedrazos y fue detenido a 7 cuadras del lugar del hecho
La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, logró una condena con prisión de cumplimiento efectivo para un imputado con antecedentes penales que dañó las vidrieras de una pizzería del barrio de Chacarita al arrojarle piedras.
La condena por el delito de daños se impuso en el marco de un juicio abreviado en el que el acusado de los piedrazos reconoció su responsabilidad, confirmaron fuentes judiciales.
El titular del Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas 2 de Buenos Aires hizo además lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el auxiliar fiscal de la UFLA Norte en función de los riesgos procesales existentes.
El video que fue clave
El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de mayo pasado cuando el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) advirtió que un hombre arrojó tres pedazos de baldosas contra el frente de la pizzería.
Con la descripción aportada por el CMU, que señalaba a un hombre vestido con chaleco gris, campera bordó y jeans, el sospechoso por el ataque fue detenido por la Policía de Buenos Aires a 7 cuadras del lugar del hecho.
Al tomar intervención la UFLA Norte, se recabaron las pruebas del hecho junto a declaraciones testimoniales, y de esta manera se lo imputó por el delito de daños. En la audiencia realizada al día siguiente, el imputado reconoció la autoría de los hechos y, por tal motivo, se lo condenó. Asimismo, permanece en prisión preventiva a la espera de la homologación del acuerdo tras haber arrojado los piedrazos.