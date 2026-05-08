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Sur provincial

Importante operativo tras el hallazgo de una supuesta "bomba" en la planta de servicios de San Rafael

El despliegue de policías y bomberos se realizó luego que un trabajador del lugar encontró un artefacto similar a una bomba

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El lugar donde encontraron la supuesta bomba.

El lugar donde encontraron la supuesta bomba.

Como las bombas que se ven en las películas de Hollywood: tubos, cables y un reloj digital. Así fue el artefacto que se encontró en la planta de servicios de San Rafael y que desplegó un importante operativo policial.

El hallazgo se produjo en la planta de servicios de la Municipalidad de San Rafael, ubicada sobre calle Juan XXIII de ese departamento. Fue un trabajador del lugar quien notificó a las autoridades.

Según informaron los medios sureños, el artefacto similar a una bomba se encontró entre los residuos que llevan los camiones de basura hasta el lugar.

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El operativo se activó tras el hallazgo de la supuesta bomba. Imagen ilustrativa.

El operativo se activó tras el hallazgo de la supuesta bomba. Imagen ilustrativa.

Por la forma en que llegó al lugar, que habría sido accidental, la primera teoría es que no se trataba de un explosivo real. Pero las autoridades policiales de San Rafael realizaron el operativo de rigor de todas formas.

Policías y bomberos llegaron hasta el lugar para aplicar las medidas de rigor ante posibles bombas que puedan estallar. Finalmente, se trató todo de una falsa alarma.

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