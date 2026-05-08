El desafío de los proveedores ante el boom minero: asociarse para potenciar la región

El regionalismo - ha dicho más de una vez la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre- es lo que va a agregar valor a la industria, ya que la cordillera es una realidad geológica común que exige una logística y conectividad integrada.

Proveedores a la altura y asociados

“A medida que vayamos introduciendo nuestra tecnología, va a hacer falta capacitación del personal para hacer el uso apropiado de ella”, dijo en San Juan Christoph Danner, director general de VDMA Mining & Minerals, la asociación que nuclea a unas 160 empresas alemanas del sector de tecnología minera.

Pero no solamente calidad de mano de obra será necesaria, sino también cantidad: “Ojalá que no sea suficiente la que tiene San Juan porque eso significaría que la minería sería tan grande que requeriría que venga gente de otras provincias a trabajar”.

Christoph Danner mineria

Y lo mismo pasará en materia de proveedores, si se dan las condiciones para que los grandes proyectos entren en producción rápido: “Si eso pasa, va a generar una gran demanda por máquinas, por repuestos, por servicios”.

En igual sentido se expresó Michael Meding, director general de McEwen Copper y gerente general del proyecto de cobre Los Azules, en Calingasta, San Juan.

El ejecutivo aseguró que, para septiembre de este año, Los Azules ya tendrá información sobre los bienes y servicios que va a necesitar para la construcción y explotación de la mina.

Michael Meding mineria los azules

“Estamos en etapa de ingeniería de detalle para llegar a un nivel de certeza que permita definir precios, seleccionar equipos y proveedores para las grandes obras. La idea es que las empresas puedan prepararse para presentarse. Hay que trabajar mucho en conjunto con los sanjuaninos, con los proveedores y hacer una coordinación sostenida que nos permita tener los recursos formados en el momento en el que los necesitemos”, dijo dándole un valor primordial a los locales.

La preparación de la cadena de valor para que la mano de obra y los proveedores estén a la altura es uno de los desafíos que repitieron cada uno de los representantes de las grandes empresas mineras. El otro es que la capacidad actual de provincias como San Juan –donde están la mayoría de los proyectos de cobre a gran escala del país- podría no ser suficiente para cubrir la demanda.

De ahí el planteo de la necesidad de asociarse entre proveedores y sumar la experiencia de los de otras provincias que ya cuentan con un entramado industrial y técnico robusto, como Mendoza, Santa Fe o Córdoba.

Mendoza y sus clúster industriales listos para la minería

“Mendoza tiene más experiencia en todo el desarrollo de la metalmecánica, que es un asociado fundamental en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios", dijo durante su paso por San Juan Hebe Casado.

La vicegobernadora planteó en diálogo con Acero y Roca que el tejido de pymes y clústers industriales desarrollados gracias al petróleo y la energía posicionan a Mendoza como una gran socia de los proyectos de clase mundial ubicados en la región. De ahí que propone una especie de alianza estratégica que piense la cordillera como un todo para que las inversiones queden en Cuyo.

Julio Totero, presidente de la comisión de Minería de la asociación de metalúrgicos de Mendoza, plantea incluso que la provincia “será centro del desarrollo de la minería en todo el corredor cordillerano”. ¿Por qué? Por conectividad, por infraestructura, tal como sucedió en la pampa húmeda con el boom de la soja.

mineria alfredo cornejo san juan Alfredo Cornejo en la Mesa Federal Minera que se conformó en San Juan. Foto: Gobierno de San Juan.

Y profundiza la idea de la necesidad de que proveedores de la región formen alianzas y estrategias conjuntas “para abordar negocios de escala que hoy nadie está en condiciones de abordar solo".

"Son imprescindibles los clústers de proveedores vinculados a la academia, a los organismos científicos y fundamentalmente al Estado", dice Totero a Diario UNO, como uno de los impulsores del Clúster de Proveedores de la Minería y Energía de Cuyo.

Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), piensa en la tarea que se viene: "Creemos que el desarrollo minero representa una oportunidad y desafios para toda la ragion andina. Y deberemos trabajar en ayudar a nuestros proveedores a crecer en capacidades y conocimiento para ser competitivos y poder desarrollar una minería moderna y de excelencia".

Integración entre provincias y Nación

En este plan de formar alianzas estratégicas para el desarrollo de la minería en la región, una papel esencial juegan también los estados provinciales y nacional. De ahí la conformación de una Mesa Federal Minera –lanzada el jueves en la Expo San Juan- que busca que los proyectos arranquen lo antes posible.

Para eso, dice Alfredo Cornejo –gobernador parte de la Mesa- “necesitamos más infraestructura ejecutiva, más rapidez institucional y más coordinación entre Nación y provincias”.

mineria karina milei san juan Karina Milei, máxima referente nacional en la Expo San Juan Minera 2026. Foto: La Libertad Avanza

En ese sentido, mencionó la importancia de desarrollar líneas eléctricas, caminos, rutas mineras y obras logísticas que permitan consolidar competitividad y acelerar proyectos productivos.

Muestra del arranque de esta Mesa Federal fue el convenio que el gobernador de San Juan Marcelo Orrego firmó con su par de Santa Fe, una provincia que no es “minera”, pero que sí cuenta con proveedores de bienes y servicios experimentados.

El acuerdo establece un marco de colaboración para el desarrollo industrial, logístico y comercial entre ambas provincias para integrar a empresas santafesinas en la cadena de valor minera de San Juan.

La Expo San Juan Minera 2026 termina este viernes, pero ya sin presencia política.