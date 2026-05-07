El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se refirió este jueves a la importancia de las acciones conjuntas entre provincias y la Nación para el desarrollo de la minería. Fue en San Juan, durante la Expo Minera, que se realiza desde el miércoles.
Alfredo Cornejo celebró el trabajo entre regiones para el desarrollo de la minería
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó del acto por el Día de la Minería en la vecina provincia. Estuvo Karina Milei
Cornejo, participó del acto especial por el Día de la Minería, donde reiteró que el desarrollo de la actividad requiere de emprendimientos conjuntos entre las regiones, coordinación de políticas públicas y una mirada federal.
El gobernador asistió a la celebración que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero y el gobernador anfitrión, Marcelo Orrego. También participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a empresarios, embajadores y representantes de cámaras mineras.
Qué dijo Alfredo Cornejo
En un mensaje por redes sociales Alfredo Cornejo dejó una breve reflexión: "En el marco del Día de la Minería, culminamos nuestra agenda en San Juan, participando del Acto Especial 7M (por el 7 de mayo), un espacio que refleja la importancia estratégica que hoy tiene la minería para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo en la Argentina".
"Celebro estas iniciativas de trabajo conjunto con autoridades nacionales, gobernadores y representantes del sector minero", añadió.
Ejes del encuentro en San Juan
Los puntos principales de la actividad desarrollada en San Juan, fueron:
- Regionalización: la ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre subrayó que la minería no puede pensarse de forma aislada, sino como un ecosistema que integra proveedores e industria metalmecánica de distintas provincias.
- Inversiones y RIGI: el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó que los proyectos mineros representan más de la mitad de las inversiones bajo el RIGI (aproximadamente 50.000 millones de dólares).
- Mesa del Cobre: se puso en valor la creación de la Mesa del Cobre entre Mendoza, San Juan y otras provincias para responder a la demanda global de minerales críticos.
- Seguridad jurídica: se enfatizó la necesidad de consolidar un marco legal competitivo y eliminar trabas burocráticas para posicionar al sector como motor del crecimiento argentino.