Alfredo Cornejo celebró el trabajo entre regiones para el desarrollo de la minería

cornejo en dia de la mineria en san juan1 Autoridades: Diego Santilli, Martín Menem, Karina Milei, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Qué dijo Alfredo Cornejo

En un mensaje por redes sociales Alfredo Cornejo dejó una breve reflexión: "En el marco del Día de la Minería, culminamos nuestra agenda en San Juan, participando del Acto Especial 7M (por el 7 de mayo), un espacio que refleja la importancia estratégica que hoy tiene la minería para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo en la Argentina".

"Celebro estas iniciativas de trabajo conjunto con autoridades nacionales, gobernadores y representantes del sector minero", añadió.

Con una mirada federal, Argentina y Mendoza en particular, tienen una gran oportunidad para desarrollar de manera exitosa esta actividad que genera empleo, atrae inversiones a nivel mundial y diversifica la matriz productiva Con una mirada federal, Argentina y Mendoza en particular, tienen una gran oportunidad para desarrollar de manera exitosa esta actividad que genera empleo, atrae inversiones a nivel mundial y diversifica la matriz productiva

Ejes del encuentro en San Juan

festejo dia de la mineria en san juan La imagen por el acto oficial del Día de la Minería. Foto: Gobierno de Mendoza

Los puntos principales de la actividad desarrollada en San Juan, fueron:

Regionalización: la ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre subrayó que la minería no puede pensarse de forma aislada, sino como un ecosistema que integra proveedores e industria metalmecánica de distintas provincias.

subrayó que la minería no puede pensarse de forma aislada, sino como un ecosistema que integra proveedores e industria metalmecánica de distintas provincias. Inversiones y RIGI: el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó que los proyectos mineros representan más de la mitad de las inversiones bajo el RIGI (aproximadamente 50.000 millones de dólares).

Mesa del Cobre: se puso en valor la creación de la Mesa del Cobre entre Mendoza, San Juan y otras provincias para responder a la demanda global de minerales críticos.

Seguridad jurídica: se enfatizó la necesidad de consolidar un marco legal competitivo y eliminar trabas burocráticas para posicionar al sector como motor del crecimiento argentino.