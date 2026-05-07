El joven que murió aplastado por un árbol durante el Zonda era un vendedor ambulante que se volvió viral

El video viral que copó las redes gracias al influencer ruso

Marcelo, conocido como "Pollo", se mostró visiblemente agradecido y las imágenes circularon masivamente en redes sociales. En el video, además, contó que trabajaba todo el día "hasta vender todo".

Embed - El influencer Parviz y el vendedor ambulante que falleció durante el viento Zonda Parviz Benazirov

En los comentarios del video de Parviz, miles de usuarios de las redes sociales lamentaron la muerte de Zabala: "Se va gente buena y queda la gente mala, que descanses en paz Pollo, Las Heras está con vos".

"Que injusta la vida la gente trabajadora y buena muere", mencionó otra persona en el perfil del influencer, quien tiene 1.700.000 seguidores en Instagram y 1.400.000 en Tiktok.

La tragedia que ocurrió durante el viento Zonda

Zabala falleció este miércoles en Las Heras cuando circulaba en su moto. Otro resultó gravemente herido luego de que un árbol les cayera en medio del viento.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron dos motos y a sus conductores atrapados bajo las ramas de un álamo blanco que cruzaba toda la calzada.

Bomberos trabajaron para liberar a las víctimas. Uno de los hombres (44 años) fue rescatado con vida y colocado en una tabla rígida para su traslado.

El herido fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos y lo derivó a un centro asistencial en estado grave.

motos derribadas por un arbol viento zonda

En tanto, Zabala murió en el lugar como consecuencia del impacto.

En el operativo intervinieron personal policial de la Comisaría 36, efectivos de la Guardia Urbana Municipal y autoridades judiciales. La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro.

En la escena quedaron involucradas dos motocicletas de 110 cilindradas, una gris oscuro y otra azul.

Las primeras hipótesis indican que la caída del árbol habría sido provocada por el viento Zonda, pero además, este se encontraba seco y en malas condiciones.