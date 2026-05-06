La alerta amarilla y naranja por viento Zonda marcó este miércoles 6 de mayo en Mendoza. Aunque en el Gran Mendoza las ráfagas no alcanzaron la intensidad prevista durante gran parte del día, el fenómeno dejó consecuencias en distintos departamentos de la provincia.
Lo que dejó el Zonda: un muerto, un herido y gran cantidad árboles caídos en toda la provincia
Si bien el saldo más lamentable fue el joven de 23 años que murió en Las Heras y la persona herida, hubo varios hechos menores. Las ráfagas alcanzaron hasta 78 km/h
El episodio más trágico ocurrió en Las Heras, donde un joven motociclista de 23 años murió luego de que un árbol cayera sobre él en la intersección de Olascoaga y Dorrego. Además, un hombre de 44 años sufrió heridas de gravedad en el mismo hecho y debió ser asistido de urgencia.
Árboles caídos, incendios y daños en varios departamentos
Según aseguró en director de Espacios Verdes y Arbolado Público de Las Heras, el árbol que cayó sobre los motociclistas, provocando la muerte de uno de ellos y heridas en el otro conductor, aseguró que nadie había realizado reclamos sobre el árbol en cuestión.
"No había reclamos sobre ese árbol en específico. Era un árbol que estaba junto a otro y en el hueco entre ellos habían hecho un fuego. Si hubiera una denuncia nosotros hubiéramos actuado de inmediato", aseveró el funcionario.
Además de este episodio que terminó en tragedia, el Zonda dejó un saldo de 32 árboles y ramas de gran tamaño caídas en distintos puntos de Mendoza. El departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, además de dos cables cortados y una luminaria derribada.
También hubo intervenciones por caída de árboles y ramas en Tupungato, Malargüe, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo, entre otros departamentos. En Lavalle, además, se produjeron cuatro incendios en campos incultos favorecidos por las condiciones secas y las ráfagas de viento.
Las ráfagas más intensas se registraron en San Rafael, donde el viento alcanzó los 78 kilómetros por hora. En Uspallata llegó a 65 km/h y en la zona del Aeropuerto El Plumerillo alcanzó los 58 km/h.
Suspendieron las clases y ahora llega el frío
Como medida preventiva por el viento Zonda, la Dirección General de Escuelas suspendió las clases en los turnos tarde y vespertino en casi toda la provincia, con excepción de algunos departamentos del Este.
El viento fuerte dejó de soplar cerca de las 19 y comenzó un marcado descenso de la temperatura. Tras los 27°C registrados este miércoles, el pronóstico anticipa máximas de 19°C para el jueves, 11°C para el viernes y apenas 7°C para el sábado.