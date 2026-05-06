Lo que dejó el Zonda: un muerto, un herido y gran cantidad árboles caídos en toda la provincia

Árboles caídos, incendios y daños en varios departamentos

Según aseguró en director de Espacios Verdes y Arbolado Público de Las Heras, el árbol que cayó sobre los motociclistas, provocando la muerte de uno de ellos y heridas en el otro conductor, aseguró que nadie había realizado reclamos sobre el árbol en cuestión.

"No había reclamos sobre ese árbol en específico. Era un árbol que estaba junto a otro y en el hueco entre ellos habían hecho un fuego. Si hubiera una denuncia nosotros hubiéramos actuado de inmediato", aseveró el funcionario.

Además de este episodio que terminó en tragedia, el Zonda dejó un saldo de 32 árboles y ramas de gran tamaño caídas en distintos puntos de Mendoza. El departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, además de dos cables cortados y una luminaria derribada.

También hubo intervenciones por caída de árboles y ramas en Tupungato, Malargüe, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo, entre otros departamentos. En Lavalle, además, se produjeron cuatro incendios en campos incultos favorecidos por las condiciones secas y las ráfagas de viento.

Las ráfagas más intensas se registraron en San Rafael, donde el viento alcanzó los 78 kilómetros por hora. En Uspallata llegó a 65 km/h y en la zona del Aeropuerto El Plumerillo alcanzó los 58 km/h.

Suspendieron las clases y ahora llega el frío

Como medida preventiva por el viento Zonda, la Dirección General de Escuelas suspendió las clases en los turnos tarde y vespertino en casi toda la provincia, con excepción de algunos departamentos del Este.

El viento fuerte dejó de soplar cerca de las 19 y comenzó un marcado descenso de la temperatura. Tras los 27°C registrados este miércoles, el pronóstico anticipa máximas de 19°C para el jueves, 11°C para el viernes y apenas 7°C para el sábado.