Murió la agente de tránsito que fue atropellada por un camión en un accidente en Guaymallén

santa-isabel-hungria.jpg La víctima del accidente estaba alojada en el Hospital Santa Isabel de Hungría.

El accidente sobre el Acceso Sur

El accidente ocurrió cerca de las 23 sobre el Acceso Sur a la altura de la salida de calle Lamadrid. Personal municipal de Accidentología se encontraba trabajando en otro choque menor que había ocurrido minutos antes.

Pese a que el lugar estaba señalizado con conos, un camión que también circulaba hacia el norte impactó a los dos agentes de Tránsito y a uno de los conductores del accidente anterior. Incluso la camioneta de la Municipalidad de Guaymallén terminó desbarrancando porque también fue colisionada.

El conductor del camión que causó el accidente fue detenido y se le realizó un dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo.