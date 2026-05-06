Tras una semana de estar internada, este miércoles falleció la agente municipal de Guaymallén que había sido atropellada por un camión cuando trabajaba en un accidente ocurrido sobre el Acceso Sur.
Murió la agente de tránsito que fue atropellada por un camión en un accidente en Guaymallén
Nadya Camus (35) perdió la vida luego de una semana de estar internada por las graves lesiones que sufrió en el accidente
Nadya Evelyn Camus, de 35, era personal de Tránsito de esa comuna y en la mañana del 27 de abril pasado se encontraba trabajando junto a colegas por un choque en cadena ocurrido sobre Acceso Sur y Lamadrid cuando fueron impactados por un camión -ver más abajo-.
La mujer se llevó la peor parte y quedó internada en terapia intensiva del hospital Santa Isabel de Hungría. Según la información oficial, en la mañana de este miércoles los médicos constataron el deceso de la víctima del accidente vial.
El accidente sobre el Acceso Sur
El accidente ocurrió cerca de las 23 sobre el Acceso Sur a la altura de la salida de calle Lamadrid. Personal municipal de Accidentología se encontraba trabajando en otro choque menor que había ocurrido minutos antes.
Pese a que el lugar estaba señalizado con conos, un camión que también circulaba hacia el norte impactó a los dos agentes de Tránsito y a uno de los conductores del accidente anterior. Incluso la camioneta de la Municipalidad de Guaymallén terminó desbarrancando porque también fue colisionada.
El conductor del camión que causó el accidente fue detenido y se le realizó un dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo.