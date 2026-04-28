Efectivos de Tránsito trabajaban en un accidente en Guaymallén y fueron atropellados por un camión

Según la información que suministró el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 23 sobre el Acceso Sur a la altura de la salida de calle Lamadrid. Personal municipal de Accidentología se encontraba trabajando en otro choque menor que había ocurrido minutos antes.

Pese a que el lugar estaba señalizado con conos, un camión que también circulaba hacia el norte impactó a los dos agentes de Tránsito y a uno de los conductores del accidente anterior. Incluso la camioneta de la Municipalidad de Guaymallén terminó desbarrancando porque también fue colisionada.