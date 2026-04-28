Tres personas, dos de ellas efectivos de Tránsito de Guaymallén, fueron atropelladas por un camión cuando trabajaban en la calle luego de un accidente sobre el Acceso Sur, en las últimas horas del lunes. Las víctimas sufrieron heridas de consideración pero se encuentran fuera de peligro.
Efectivos de Tránsito trabajaban en un accidente en Guaymallén y fueron atropellados por un camión
Dos uniformados y otro hombre debieron ser trasladados a clínicas luego de sufrir heridas en el accidente sobre el Acceso Sur
Según la información que suministró el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 23 sobre el Acceso Sur a la altura de la salida de calle Lamadrid. Personal municipal de Accidentología se encontraba trabajando en otro choque menor que había ocurrido minutos antes.
Pese a que el lugar estaba señalizado con conos, un camión que también circulaba hacia el norte impactó a los dos agentes de Tránsito y a uno de los conductores del accidente anterior. Incluso la camioneta de la Municipalidad de Guaymallén terminó desbarrancando porque también fue colisionada.
Los dos uniformados fueron trasladados a la Clínica Santa Isabel de Hungría, y el otro hombre fue derivado a la Clínica Francesa. Sufrieron politraumatismos moderados pero quedaron fuera de peligro.
Mientras, el conductor del camión que causó el accidente fue detenido y se le realizó un dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo.