Un domingo de paseo familiar se transformó en una verdadera pesadilla en la ciudad rionegrina de Bariloche. Lo que debía ser una jornada de trekking y naturaleza terminó con un operativo de emergencia, un bebé de un año y medio hospitalizado y una causa judicial abierta.
Drama en Bariloche: un bebé cayó 15 metros por un barranco y ahora investigan a sus padres
El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche, donde constataron traumatismos en la parte superior del cráneo y sangrado nasal
Según confirmaron fuentes policiales, una pareja de ciudadanos rusos realizaba el ascenso junto a su pequeño hijo, quien era transportado en una mochila técnica diseñada para este tipo de actividades. Sin embargo, el bebé terminó rodando 15 metros hacia abajo.
Un bebé se salvó de milagro en Bariloche e investigan a sus padres
El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el Cerro Ventana, una zona conocida por sus vistas panorámicas pero también por la dificultad de sus senderos.
Alrededor de las 18:00 horas, por motivos que aún son materia de peritaje, el sistema de sujeción de la mochila falló. En un instante de terror, el bebé se desprendió del cuerpo de su madre y rodó aproximadamente 15 metros por un barranco, mientras que la mujer se lanzó hacia él.
Gracias a la rápida intervención de otros senderistas que circulaban por la zona, se dio aviso inmediato al 911. Personal de la Comisaría 42°, junto con brigadistas de Protección Civil y Parques Nacionales, montaron un operativo para descender al bebé a la base del cerro.
El pequeño fue rescatado consciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche, donde los médicos constataron traumatismos en la parte superior del cráneo y sangrado nasal. Según los especialistas, la estructura de la mochila de trekking actuó como un escudo que amortiguó parte de los golpes.
Los padres del bebé están siendo investigados
El fiscal de turno, Guillermo Lista, ordenó el secuestro de la mochila porta bebé para determinar si el accidente fue producto de una falla de fabricación o de una mala colocación por parte de los padres, lo que desató una investigación.
Las autoridades locales remarcaron que el sector donde se encontraba la familia no forma parte de los circuitos oficiales de trekking, lo que ha llevado a la justicia a caratular la causa preventivamente como negligencia.