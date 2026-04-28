Drama en Bariloche: un bebé cayó 15 metros por un barranco y ahora investigan a sus padres

Un bebé se salvó de milagro en Bariloche e investigan a sus padres

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el Cerro Ventana, una zona conocida por sus vistas panorámicas pero también por la dificultad de sus senderos.

Alrededor de las 18:00 horas, por motivos que aún son materia de peritaje, el sistema de sujeción de la mochila falló. En un instante de terror, el bebé se desprendió del cuerpo de su madre y rodó aproximadamente 15 metros por un barranco, mientras que la mujer se lanzó hacia él.

Gracias a la rápida intervención de otros senderistas que circulaban por la zona, se dio aviso inmediato al 911. Personal de la Comisaría 42°, junto con brigadistas de Protección Civil y Parques Nacionales, montaron un operativo para descender al bebé a la base del cerro.

cerro, bariloche Los padres del menor son investigados luego del incidente.

El pequeño fue rescatado consciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche, donde los médicos constataron traumatismos en la parte superior del cráneo y sangrado nasal. Según los especialistas, la estructura de la mochila de trekking actuó como un escudo que amortiguó parte de los golpes.

Los padres del bebé están siendo investigados

El fiscal de turno, Guillermo Lista, ordenó el secuestro de la mochila porta bebé para determinar si el accidente fue producto de una falla de fabricación o de una mala colocación por parte de los padres, lo que desató una investigación.

Las autoridades locales remarcaron que el sector donde se encontraba la familia no forma parte de los circuitos oficiales de trekking, lo que ha llevado a la justicia a caratular la causa preventivamente como negligencia.