Una verdadera tragedia se vivió este lunes por la tarde en el barrio porteño de Flores. Lo que parecía ser una jornada habitual de patrullaje y vigilancia terminó de la peor manera para un oficial local, quien perdió la vida de manera instantánea al protagonizar un accidente.
Accidente inesperado: un cartel se desprendió de la autopista y mató a un policía
Pese a los esfuerzos del SAME, el policía terminó falleciendo en el lugar del accidente. Todos los detalles, en la nota
Sucedió que un camión impactó contra la cartelería vial, provocando su caída sobre una garita policial. El policía falleció en el acto y el conductor intentó fugarse.
Accidente fatal e inesperado en Flores
El hecho que se describe ocurrió pasadas las 16:00 horas, cuando un camión Mercedes Benz 1114 que circulaba por la vía elevada perdió el control o realizó una maniobra imprudente que lo llevó a chocar violentamente contra las defensas de un cartel de señalización.
La fuerza del choque fue tal que el soporte del cartel se desprendió, y la estructura, que pesa cientos de kilos, cayó encima de la garita del policía que se encontraba trabajando.
A pesar de la rápida llegada de las ambulancias del SAME y de los desesperados intentos de reanimación de sus compañeros, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo: las heridas fueron letales y terminó falleciendo en el lugar.
Peritos de la Policía Científica trabajaron durante horas en el sitio del accidente para determinar si el desprendimiento del cartel se debió exclusivamente al impacto o si existía un deterioro previo en las soldaduras.
El camionero intentó darse a la fuga
La indignación creció entre los presentes cuando se supo que el conductor del camión, lejos de detenerse para asistir a los heridos, intentó darse a la fuga tras el accidente.
Sin embargo, gracias al rápido despliegue del sistema de cámaras de monitoreo del Anillo Digital, los efectivos lograron interceptar el vehículo a la altura del barrio de Boedo. Finalmente, el camionero fue detenido.