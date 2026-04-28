Accidente inesperado: un cartel se desprendió de la autopista y mató a un policía

Accidente fatal e inesperado en Flores

El hecho que se describe ocurrió pasadas las 16:00 horas, cuando un camión Mercedes Benz 1114 que circulaba por la vía elevada perdió el control o realizó una maniobra imprudente que lo llevó a chocar violentamente contra las defensas de un cartel de señalización.

La fuerza del choque fue tal que el soporte del cartel se desprendió, y la estructura, que pesa cientos de kilos, cayó encima de la garita del policía que se encontraba trabajando.

A pesar de la rápida llegada de las ambulancias del SAME y de los desesperados intentos de reanimación de sus compañeros, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo: las heridas fueron letales y terminó falleciendo en el lugar.

accidente, flores El Policía terminó falleciendo en el lugar.

Peritos de la Policía Científica trabajaron durante horas en el sitio del accidente para determinar si el desprendimiento del cartel se debió exclusivamente al impacto o si existía un deterioro previo en las soldaduras.

El camionero intentó darse a la fuga

La indignación creció entre los presentes cuando se supo que el conductor del camión, lejos de detenerse para asistir a los heridos, intentó darse a la fuga tras el accidente.

Sin embargo, gracias al rápido despliegue del sistema de cámaras de monitoreo del Anillo Digital, los efectivos lograron interceptar el vehículo a la altura del barrio de Boedo. Finalmente, el camionero fue detenido.