La condena de la Corte al antiminero Marcelo Romano desató un conflicto por su banca

Marcelo-Romano Partido Verde.jpg Marcelo Romano fue senador provincial y como abogado fue enérgico defensor de la ley 7722. En 2024 fue condenado por atentado a la autoridad agravado, pero su condena no estaba firme. En octubre pasado fue electo concejal de San Carlos por el frente Provincias Unidas.

La causa pasó a manos de la Suprema Corte de la provincia, allí también se apeló y así recaló en la Corte Suprema de la Nación en donde Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso y dejaron firme la condena.

Con esa ratificación firme, el concejal electo no podrá asumir su banca porque una condena se lo impide.

Las opciones de Marcelo Romano tras la condena de la Suprema Corte

En términos legales, Marcelo Romano pudo presentarse a las elecciones legislativas de octubre pasado porque su caso no incumplía la ley de ficha limpia que en Mendoza está vigente desde el 2020 y que impide a los candidatos postularse si tienen una condena firme "condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso", porque su condena no estaba firme.

Eso cambió este 23 de abril cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema que deja firme aquella sentencia que recibió de 10 meses de prisión en suspenso y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Según pudo chequear este diario, el concejal electo fue citado a asumir en su cargo, pero es probable que en ese acto de asunción se lo notifique de que es imposible concretar esa asunción por el fallo de la Corte.

Sin embargo, el mismo Marcelo Romano aseguró a este diario que él cumple con los requisitos que exige su cargo.

"Puedo asumir porque tengo certificado de buena conducta porque el fallo no estaba firme, y porque además con mis abogados hemos apelado el monto de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y por tanto ese monto no está firme", adelantó Romano.