En las elecciones de octubre pasado el abogado ambientalista Marcelo Romano ganó una banca del Concejo Deliberante de San Carlos por el frente de Provincias Unidas. Este jueves, el ex legislador debería asumir como concejal pero el fallo de la Corte Suprema de la Nación ratificando la condena que le impide ejercer cargos públicos por 20 meses abrió un interrogante sobre si podrá acceder a su banca o no.
La condena de la Corte al antiminero Marcelo Romano desató un conflicto por su banca
La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena que recibió Marcelo Romano por atentado a la autoridad. Él dice cumplir los requisitos para ser edil
El jueves pasado el máximo tribunal de Justicia de la Nación dejó firme la condena que había recibido Marcelo Romano por atentado a la autoridad agravado, durante un control vial que le habían hecho a su hija en el 2019.
Tras el incidente, el Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza lo condenó a 10 meses de prisión condicional y la inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos, pero su defensa apeló al alegar errores en la valoración de pruebas, inexistencia de protocolo y prescripción, planteos que fueron rechazados en instancias posteriores.
La causa pasó a manos de la Suprema Corte de la provincia, allí también se apeló y así recaló en la Corte Suprema de la Nación en donde Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso y dejaron firme la condena.
Con esa ratificación firme, el concejal electo no podrá asumir su banca porque una condena se lo impide.
Las opciones de Marcelo Romano tras la condena de la Suprema Corte
En términos legales, Marcelo Romano pudo presentarse a las elecciones legislativas de octubre pasado porque su caso no incumplía la ley de ficha limpia que en Mendoza está vigente desde el 2020 y que impide a los candidatos postularse si tienen una condena firme "condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso", porque su condena no estaba firme.
Eso cambió este 23 de abril cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema que deja firme aquella sentencia que recibió de 10 meses de prisión en suspenso y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según pudo chequear este diario, el concejal electo fue citado a asumir en su cargo, pero es probable que en ese acto de asunción se lo notifique de que es imposible concretar esa asunción por el fallo de la Corte.
Sin embargo, el mismo Marcelo Romano aseguró a este diario que él cumple con los requisitos que exige su cargo.
"Puedo asumir porque tengo certificado de buena conducta porque el fallo no estaba firme, y porque además con mis abogados hemos apelado el monto de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y por tanto ese monto no está firme", adelantó Romano.