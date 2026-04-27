El error más común en el cajero: Por qué nunca hay que imprimir el ticket después de sacar plata

El peligro detrás del papel que dan los cajeros automáticos

Aunque los bancos han avanzado en ocultar los números de cuenta o las tarjetas con asteriscos, el comprobante impreso sigue revelando información sensible. Un ticket abandonado en el tachito del banco o tirado en la vereda le dice a un estafador:

Saldos disponibles: Un dato clave para saber si la víctima es un "objetivo valioso".

Últimos movimientos: Permite conocer los hábitos de consumo.

Ubicación y hora: Información que facilita la ingeniería social para futuros engaños o secuestros virtuales.

Los delincuentes utilizan estos datos para armar estafas personalizadas, llamando a los usuarios haciéndose pasar por el banco, citando datos reales que sacaron de ese pequeño papel.

Cajero automático (2)

Alternativas al papel del cajero automático

Hoy en día, la mayoría de las redes bancarias en el país (como Link o Banelco) ofrecen la opción de "Ver en pantalla" o enviar el comprobante directamente por correo electrónico o SMS.

Esta modalidad no solo previene el fraude, sino que ayuda al medio ambiente al reducir el uso de papel térmico, el cual es difícil de reciclar y contiene químicos que se borran con el tiempo, haciendo que el ticket pierda utilidad como prueba legal a los pocos meses.

Consejos de seguridad para usuarios de cajeros

Para evitar dolores de cabeza con tu cuenta bancaria, tomá nota de estas recomendaciones: