La tremenda historia del pueblo argentino fantasma del que huyó hasta su último habitante

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Del auge rural al silencio absoluto de un pueblo fantasma

En sus mejores años, Estela alcanzó una población cercana a los 90 habitantes. Además de los servicios básicos, contaba con una empresa harinera considerada importante dentro de la región pampeano-patagónica.

Sin embargo, el declive llegó de manera gradual. La pérdida de protagonismo del ferrocarril, la baja rentabilidad del campo y la falta de oportunidades para los jóvenes aceleraron el éxodo. Los números reflejan con claridad ese proceso: en 2001 residían allí 25 personas y para 2010 ¡apenas quedaban dos!

Durante más de una década, Jorge Fajardo y María Celia Romero fueron los únicos habitantes permanentes del pueblo. Finalmente, entre 2022 y 2023 decidieron mudarse para estar más cerca de sus hijos y contar con mejor acceso a servicios de salud, tal como recuerda el informe de Billiken.

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Hoy, Estela sobrevive en la memoria de quienes la conocieron y en las estructuras que aún permanecen en pie. La estación sin actividad, los edificios vacíos y las señales ferroviarias oxidadas son testigos de una comunidad que alguna vez tuvo vida propia y que terminó desapareciendo con el paso del tiempo.

Más que un pueblo abandonado, Estela se convirtió en un símbolo del impacto que tuvo el retroceso ferroviario sobre numerosas localidades del interior bonaerense. Y del país.