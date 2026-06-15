El insólito nombre de un pueblo argentino que se hizo viral y hace reír a quienes lo descubren

Sabido es que Argentina está repleta de destinos poco conocidos que esconden historias singulares. Uno de ellos es un pequeño pueblo del norte de Santiago del Estero que ganó notoriedad en todo el país gracias a un nombre tan llamativo como inesperado, que hace reír a los turitas y encima es una belleza, ideal para una escapada de descanso.
Aunque no figura entre los grandes circuitos turísticos, este paraje rural despierta la curiosidad de viajeros y usuarios de redes sociales que se sorprenden al descubrir que su peculiar denominación es completamente real.
Ahí Veremos se encuentra en el departamento Copo, cerca del límite con Salta. La comunidad reúne a unos 3.000 habitantes distribuidos en viviendas dispersas dentro de una zona de monte, a nueve kilómetros del río Salado.
El origen del nombre tiene una explicación muy, pero muy sencilla. Según la historia local, el pueblo fue fundado por Ángel de Jesús Saltos, quien se dedicaba a establecer comunidades en la región. Cuando los primeros pobladores le preguntaron cómo se llamaría el lugar, respondió: “ahí veremos”. La frase quedó y terminó convirtiéndose en el nombre oficial del pueblito.
Ahí Veremos, más que un pueblo: un refugio para desconectarse del mundo
Más allá de la curiosidad que genera su nombre, Ahí Veremos ofrece una experiencia muy diferente a la de los destinos tradicionales. La vida transcurre con tranquilidad y sin el ritmo acelerado de las grandes ciudades.
El cercano río Salado es uno de los principales atractivos de la zona para los aficionados a la pesca, donde es posible encontrar especies como bagres y surubíes. La actividad rural continúa siendo uno de los motores económicos de la comunidad.
Las celebraciones religiosas en las capillas Nuestra Señora del Valle y San José, junto con las peñas folclóricas, forman parte de la vida social del pueblo.
Otro rasgo distintivo es la escasa conectividad. Además de algunos edificios públicos, solo una casa cuenta con acceso a wifi, lo que convierte al lugar en un destino ideal para quienes buscan alejarse de las pantallas y disfrutar del entorno.
Sin hoteles ni infraestructura turística convencional, Ahí Veremos mantiene intacta una identidad rural que, paradójicamente, lo transformó en uno de los pueblos más comentados y curiosos de nuestra Argentina.