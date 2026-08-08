Argentina es un país con muchos pueblos y localidades llenos de historia. Uno de ellos es Mar de las Pampas, un destino con identidad, reconocido por su bosque, sus médanos, sus calles de arena y un lema histórico “vivir sin prisa”.
Este pueblo es la reencarnación de una lucha contra la arena y la naturaleza desértica para transformarse en un bello lugar de paz.
Mar de las Pampas: la localidad argentina que batalló contra la arena para convertirse en un bosque junto al mar
Antes de que Mar de las Pampas se convirtiera en uno de los destinos más buscados, era un territorio repleto de viento y arena. Su historia de reconstrucción comienza en 1957, cuando se remataron tierras ubicadas frente al mar, entre Mar del Plata y Pinamar. Desde allí se buscó crear un balneario diferente al modelo tradicional de la costa atlántica.
El desafío, sin embargo, era increíble, ya que había que fijar los médanos antes de pensar en calles o casas. Entonces se comenzó un trabajo de forestación con semillas, arbustos, pastos y plantines.
La postal que se puede ver hoy en día de Mar de las Pampas con sus pinos, álamos, eucaliptos y senderos llenos de sombra esconde una verdadera historia ambiental. Pues por muchos años se realizaron tareas de fijación porque los vientos y las tormentas podían destruir todo lo planeado.
Cuando el proyecto de crear un nuevo pueblo empezó a tomar forma, la urbanización fue pensada con manzanas cuadradas, pero ese esquema no se adaptaba al relieve original de dunas y pequeños valles boscosos. Por esta razón, el proyecto fue rediseñado y, en 1971, la Provincia de Buenos Aires aprobó el plano actual, con calles sinuosas que acompañan el terreno en lugar de modificarlo por completo.
De esta forma, Mar de las Pampas creció con una lógica distinta, donde la urbanización debía adaptarse al paisaje y no al revés.
En pocas palabras
- Mar de las Pampas: un pueblo argentino nació de la arena y respetó la naturaleza.
- Historia: se forestó desde 1957 para fijar médanos y crear un bosque junto al mar.
- Urbanización: calles sinuosas se adaptan al relieve original, priorizando el paisaje.