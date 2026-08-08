La localidad argentina que batalló contra la arena para convertirse en un bosque junto al mar

El desafío, sin embargo, era increíble, ya que había que fijar los médanos antes de pensar en calles o casas. Entonces se comenzó un trabajo de forestación con semillas, arbustos, pastos y plantines.

La postal que se puede ver hoy en día de Mar de las Pampas con sus pinos, álamos, eucaliptos y senderos llenos de sombra esconde una verdadera historia ambiental. Pues por muchos años se realizaron tareas de fijación porque los vientos y las tormentas podían destruir todo lo planeado.

Mar de las Pampas, el pueblo bonaerense que nació entre médanos.

Cuando el proyecto de crear un nuevo pueblo empezó a tomar forma, la urbanización fue pensada con manzanas cuadradas, pero ese esquema no se adaptaba al relieve original de dunas y pequeños valles boscosos. Por esta razón, el proyecto fue rediseñado y, en 1971, la Provincia de Buenos Aires aprobó el plano actual, con calles sinuosas que acompañan el terreno en lugar de modificarlo por completo.

De esta forma, Mar de las Pampas creció con una lógica distinta, donde la urbanización debía adaptarse al paisaje y no al revés.