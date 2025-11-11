Argentina: cuál es la ciudad "perfecta, simétrica y moderna" que se creó en el siglo XIX

Lo que distingue a La Plata de otras ciudades argentinas es su trazado urbano perfectamente simétrico. El diseño fue obra del ingeniero Pedro Benoit, quien ideó una cuadrícula exacta con calles numeradas, diagonales estratégicamente dispuestas y plazas cada seis cuadras. Desde el aire, la ciudad forma un mandala geométrico que la convierte en una de las más ordenadas del mundo.

Cada avenida y diagonal fue pensada para optimizar el tránsito, la ventilación y la iluminación natural, aspectos muy adelantados para la época. Gracias a esta planificación, La Plata fue considerada una ciudad modelo por urbanistas internacionales.

A fines del siglo XIX, La Plata fue la primera ciudad argentina en contar con luz eléctrica pública, un logro que reforzó su reputación de urbe moderna. También fue diseñada con espacios verdes distribuidos de forma equitativa, combinando naturaleza y arquitectura en equilibrio.

buenos aires ciudad de la plata Muchos inmigrantes, en su mayoría italianos, fueron quienes construyeron esos primeros edificios durante la última porción del siglo XIX.

Entre sus principales símbolos se destacan la Catedral de La Plata, una de las más grandes de América del Sur; el Museo de Ciencias Naturales, reconocido mundialmente; y el Palacio Municipal, ejemplos emblemáticos del esplendor arquitectónico con el que fue concebida.

Caracteristicas de esta ciudad