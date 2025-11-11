Un motociclista atropelló y mató a una mujer y ya son 7 los fallecidos por accidentes viales en 3 días

Policía móviles Seguridad Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Dos ambulancias llegaron al lugar. Una de ellas trasladó a la peatona al Hospital Central, donde se constató su deceso minutos después.

Mientras que el motociclista que protagonizó el accidente quedó internado en el Hospital Lagomaggiore con politraumatismos. Le hicieron un dosaje de sangre que arrojó resultado negativo.

Días trágicos por accidentes

Mendoza suma 7 víctimas fatales viales en los últimos 3 días. El sábado por la tarde hubo un accidente en San Rafael en el que una camioneta conducida por Lorenzo Zapata (77) colisionó de frente con un camión Mercedes Benz y perdió la vida.

El domingo, cerca de las 6, un Ford Ka conducido por Laureano Pérez (25) se dió vuelta en Villa Atuel y el joven fue trasladado al hospital pero murió en el camino. En tanto que a las 9.30, un Peugeot 207 con Gabriel Sepúlveda al volante, transitaba por Ruta 7 a la altura de La Paz cuando también volcó sobre la banquina y perdió la vida en el lugar del accidente.

accidente ruta 7

En la siesta del domingo murió un motociclista de 80 años, Juan Santos Caoin, al tras impactar en la parte lateral a una camioneta que circulaba en sentido contrario y realizó una maniobra de giro.

En tanto que en la noche del domingo, dos camiones chocaron frontalmente sobre la Ruta Nacional 7 a la altura de Potrerillos y se incendiaron inmediatamente. Ambos conductores del accidente murieron a los pocos minutos.