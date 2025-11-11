Dos facciones del sindicato Camioneros protagonizaron una brutal pelea en la cancha del club Argentino de Merlo por la supuesta malversación de U$S10 millones. El enfrentamiento entre ambas partes rápidamente se volvió viral, con un video que copó las redes sociales.
Video sensible y salvaje: violenta pelea entre dos facciones de Camioneros
El video de la feroz pelea entre las dos facciones de Camioneros rápidamente se volvió viral y copó las redes sociales
Las imágenes de un video filmado por un testigo muestran a los afiliados propinarse golpes y patadas durante un partido correspondiente a un torneo de fútbol disputado en el predio de la entidad deportiva.
La situación se agravó tras la salida de referentes alineados a la conducción histórica y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo “Feucho” Aparicio, señalados como figuras en ascenso dentro de la organización.
Se trata de una agrupación vinculada a Pablo Moyano y otra a Jerónimo Moyano. Algunos de ellos formarían parte de River y Argentino de Merlo.
El detonante de la pelea sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social, por lo que los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones, de acuerdo a la información del canal Todo Noticias.