Video sensible y salvaje: violenta pelea entre dos facciones de Camioneros

Las imágenes de un video filmado por un testigo muestran a los afiliados propinarse golpes y patadas durante un partido correspondiente a un torneo de fútbol disputado en el predio de la entidad deportiva.

La situación se agravó tras la salida de referentes alineados a la conducción histórica y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo “Feucho” Aparicio, señalados como figuras en ascenso dentro de la organización.