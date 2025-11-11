Inicio Policiales pelea
Video sensible y salvaje: violenta pelea entre dos facciones de Camioneros

El video de la feroz pelea entre las dos facciones de Camioneros rápidamente se volvió viral y copó las redes sociales

Miguel Guayama
La pelea entre las dos facciones de Camioneros rápidamente se volvió viral y el video llegó a todos lados.

Dos facciones del sindicato Camioneros protagonizaron una brutal pelea en la cancha del club Argentino de Merlo por la supuesta malversación de U$S10 millones. El enfrentamiento entre ambas partes rápidamente se volvió viral, con un video que copó las redes sociales.

Las imágenes de un video filmado por un testigo muestran a los afiliados propinarse golpes y patadas durante un partido correspondiente a un torneo de fútbol disputado en el predio de la entidad deportiva.

La situación se agravó tras la salida de referentes alineados a la conducción histórica y la aparición de mensajes que respaldan a Pablo Moyano y a Marcelo “Feucho” Aparicio, señalados como figuras en ascenso dentro de la organización.

El video muestra lo violenta que fue la pelea entre las dos facciones de Camioneros.

Se trata de una agrupación vinculada a Pablo Moyano y otra a Jerónimo Moyano. Algunos de ellos formarían parte de River y Argentino de Merlo.

El detonante de la pelea sería el atraso en los pagos de salarios a los empleados del sindicato y de la obra social, por lo que los denunciantes sostienen que hay demoras en la asistencia sanitaria y carencia de cobertura en algunas prestaciones, de acuerdo a la información del canal Todo Noticias.

Pelea y video; cruce entre dos facciones de Camioneros

